Les maires du Témiscamingue doivent décider ce qu'il adviendra de la piscine

Après avoir reçu le rapports de la firme L'Escabeau, les maires ont maintenant entre les mains tous les scénarios possibles et même des suggestions d’emplacement pour la construction d’une piscine.

Le rapport, commandé par la MRC de Témiscamingue, fait état à quatre reprises des tensions vécues entre les municipalités et des perceptions qu’entretient la population.

Quand on est dans les belles idées, les gens se rallient facilement. Quand on arrive dans le concret et la piscine, c’est très concret, c’est plus direct. Ça peut avoir un effet sur les finances de la municipalité, les quotes-parts à la MRC, ça a un effet sur une position de territoire. Là, il faut laisse le temps aux gens de cheminer dans ces idées-là et ces opinions-là , affirme la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

Claire Bolduc Photo : Gracieuseté : Claire Bolduc

Le rapport de la firme L’Escabeau qui ont tous été rendus publics mardi matin émettent plusieurs recommandations, mais la décision finale revient aux élus.

Le comité citoyen toujours impliqué dans le dossier

Le comité citoyen pour la piscine compte pour sa part garder un œil sur l’évolution du dossier.

Ils ont des options possibles selon ce qui est écrit dans les rapports. Nous on attend de voir la décision finale pour savoir où ils s’enlignent avec ça. Nous, c’est sûr qu’on va être aidant pour tout ce qui est collecte de fonds. On veut être aidant pour le projet piscine , raconte Nathalie Cardinal, membre du comité.

Ce comité, qui entretient des relations très étroites avec la MRC depuis le début, affirme que la MRC est très transparente. Il se dit de plus prêt à se mettre en action dès qu’une décision sera prise.