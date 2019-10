La Ville de Montréal doit réparer d’urgence sa principale conduite d’eau potable

L'énorme tuyau souterrain qui alimente plus de 1,2 million de Montréalais en eau potable est à ce point endommagé entre l’avenue Atwater et la rue Guy que la Ville doit recourir à une procédure exceptionnelle d'octroi de contrat afin de permettre le début des travaux de réparation dès cette semaine.

Selon un document qui sera présenté cet après-midi au Conseil municipal pour adoption le jour même, des inspections du tuyau de 2,1 mètres de diamètre relié au réservoir d’eau McTavish ont révélé d’importants dommages répartis sur un tronçon de 900 mètres situé le long de l’autoroute Ville-Marie, entre l’avenue Atwater et la rue Guy,.

Cinq autres importantes conduites sont aussi à réparer à l’intersection des rues Saint-Jacques et de la Cathédrale, précise le document produit par la division Infrastructures réseau principal de la Ville de Montréal.

Les dommages constatés dans la conduite principale le long de l’autoroute Ville-Marie sont à ce point importants que la Ville a dû la condamner, le 7 octobre dernier, en raison de risques d’inondation majeure dans la Petite-Bourgogne et l’autoroute Ville-Marie.

Au moins 40 % des tuyaux qui composent la conduite sont endommagés ou à changer.

L’approvisionnement en eau potable est assuré en attendant par trois conduites secondaires de 1,2 mètre de diamètre qui présentent elles aussi des risques de bris plus élevés en raison de leur sur-sollicitation, note le rapport.

Eau potable et protection incendie

Ces trois conduites assurent actuellement l’approvisionnement en eau de plus de la moitié de la population de l’île de Montréal, ce qui représente également une source de préoccupation pour les pompiers, qui comptent eux aussi sur le réseau d’aqueduc municipal pour éteindre les incendies.

Et cela sans compter le CHUM, le CUSM et les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont, LaSalle et Sainte-Justine, qui sont tous reliés à cette source d'approvisionnement.

Bref, Montréal ne peut tout simplement pas se permettre de priver 1,2 million de citoyens de protection incendie et d’eau potable en cas de bris des conduites secondaires sur lesquelles repose actuellement l'approvisionnement.

C’est pourquoi les élus du conseil municipal ont été convoqués d’urgence mercredi après-midi pour approuver l’octroi de deux contrats de réparation et de remplacement des conduites endommagées le plus tôt possible.

La situation étant très urgente, l’administration municipale a obtenu la permission du gouvernement du Québec d’écourter considérablement le processus habituel de sollicitation et d’attribution des contrats.

Le document que nous avons obtenu ne contient aucune estimation du coût des travaux.

Des travaux jusqu'à l'été 2020

Le remplacement et la réparation d’un tronçon de près d’un kilomètre de long de tuyau de cette taille en plein centre-ville sera sans contredit un chantier majeur dans le secteur.

La grande profondeur de la conduite et la présence d’autres infrastructures qui se trouvent au-dessus compliquent également les travaux, précise le document de la Ville de Montréal.

Par conséquent, les travaux commenceront dès l’attribution des contrats avec la réparation de conduites sous l’intersection des rues Saint-Jacques et de la Cathédrale.

Pendant ce temps, l’installation d’une conduite souterraine de déviation de 75 centimètres de diamètre s’amorcera plus à l’ouest dans le secteur de la rue Saint-Antoine, où plusieurs fermetures de voies seront à prévoir tout l’hiver et au printemps entre les rues Atwater et Guy.

Les travaux de réparation et de remplacement de la conduite principale de 2,1 mètres commenceront quant à eux en décembre prochain, après l’attribution du contrat prévu à cet effet.

Les travaux devront par ailleurs être achevés avant l’été prochain, période où la demande d’eau potable est à son maximum à Montréal.