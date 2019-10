Lady Gaga demande ce qu’est Fortnite et Internet lui répond avec humour

On pourrait croire qu’il faut vivre sous une roche pour ne pas connaître le jeu Fortnite, qui a plus de 200 millions d’adeptes, plus d’un an après sa sortie. C’est pourtant le cas de la vedette pop Lady Gaga, qui a demandé à Twitter ce qu’était « fortnight », mardi. Les internautes n’ont pas hésité à répondre à sa question avec une pointe d’humour (et parfois d’ironie).