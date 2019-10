La voix de Céline inquiète à Ottawa

CRITIQUE - La soirée avait bien commencé avec It’s All Coming Back To Me Now suivie de Dans un autre monde. Et disons le tout de suite, la soirée s’est aussi bien terminée avec la note finale de My Heart Will Go On. Mais entre les deux, Céline Dion n’a pas caché éprouver des difficultés.

Les difficultés ont commencé lorsqu’elle a entonné À vous et sont devenues manifestes dans I’m Alive.

C’est à ce moment qu’elle s’est adressée à la foule, sollicitant le soutien de ses fans.

Comme vous pouvez le voir, je lutte présentement... Jamais dans ma carrière, je ne me suis demandé si je faisais ou non un spectacle. Aujourd’hui, je me sentais bien, là je ne suis plus certaine. On va y aller une chanson à la fois. Céline Dion

Et soutien, elle obtint!

Il faut dire que la pièce suivante, The Power of Love, est une puissante ballade dont elle s’est plutôt bien tirée. Elle a enchaîné Encore un soir et Beauty And The Beast en remerciant son choriste, qui l’a peut-être plus soutenue que d’habitude dans cette pièce exigeante.

Un tour de chant modifié

Le tour de chant présenté à Ottawa différait un peu de celui qui a été présenté à Québec.

La chanteuse n’a pas chanté Courage, qui donne son nom à la tournée, ni All By Myself. Faute de voix? Qui sait... De la même manière, la véritable source de ses difficultés reste un peu nébuleuse. Trace du virus à la gorge qui l’a forcée à reporter tous les spectacles de Montréal? Rhume, comme elle l’a évoqué au cours de la soirée? Fatigue? Stress? Émotion? Chose certaine, il fallait minimalement être en voix pour terminer un concert d’une heure et demie avec la célèbre My Heart Will Go On.

Donc, la question demeure, Céline a-t-elle trop donné hier pour être en voix ce soir? Au moment d’écrire ces lignes, le Centre Canadian Tire soutenait que la représentation était maintenue.

Du côté de Céline et de son équipe, il faudra réfléchir au calendrier de cette tournée pour ménager une chanteuse terriblement exigeante envers elle-même. La tournée Courage passera par une centaine de villes d’ici septembre 2020.

Une carrière bâtie sur la prouesse vocale exige beaucoup d’une interprète et nécessite des conditions idéales. Barbra Streisand, pour citer une interprète que Céline Dion tient en très haute estime, poursuit une carrière fort appréciable, mais à un rythme bien moins effréné qu’elle.

Le tour de chant

It’s All Coming Back To Me Now Dans un autre monde Flying On My Own À vous I’m Alive The Power of Love Encore un soir Beauty and the Beast You’re The Voice Because You Loved Me Ziggy Lying Down Tous les blues sont écrits pour toi S’il suffisait d’aimer Medley : Let’s Dance / Another One Bites The Dust / KissRiver Deep, Mountain High / Lady Marmelade

Rappel:

My Heart Will Go On, Pour que tu m’aimes encore