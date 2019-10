Entouré de plusieurs têtes d’affiche du parti pour une conférence de presse au Jardin botanique de Montréal, M. Trudeau est demeuré fidèle au message qu’il envoie depuis le début de la campagne : il faut tout faire pour éviter qu'Andrew Scheer devienne premier ministre.

Comme il le fait depuis quelques jours, le chef libéral a tenté de fédérer les progressistes , en plaidant qu'ils doivent se rallier aux libéraux s'ils ne veulent pas que leurs idées soient défendues depuis les banquettes de l'opposition.

Les députés libéraux québécois ont représenté avec fierté les valeurs, les intérêts et les priorités des Québécois là où les décisions se prennent , a-t-il argué mercredi, à l'intention des électeurs tentés par le Bloc québécois.

Ensemble, on a fait avancer le Québec et le reste du pays. Quatre ans plus tard, j’ai besoin des Québécois forts pour continuer ce travail au gouvernement. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Québec

Si on veut se rendre à zéro émission nette [de gaz à effet de serre] d’ici 2050, on a besoin des Québécois en position de leadership à la table où sont prises les décisions, pas juste dans l’opposition , a-t-il ajouté.

On n’a pas besoin de Québécois à Ottawa pour lutter contre un gouvernement qui est d’accord avec les Québécois. Justin Trudeau, chef du Parti libéral

À cinq jours du vote, le chef libéral se rendra toute la journée dans des circonscriptions détenues par le NPD. M. Trudeau se trouve en situation délicate au Québec, où la remontée du Bloc québécois dans les sondages semble compromettre la possibilité qu'il y remporte jusqu’à 15 sièges de plus, comme il le convoitait.

Une campagne de peur, dénoncent Blanchet et Singh

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a estimé que ces propos s'inscrivent dans une campagne de peur qu'utilisent tous les partis pour tenter de dissuader les électeurs de voter pour lui. Selon lui, les gens doivent plutôt se demander à qui ils font confiance en allant voter.

Les conservateurs disent que c’est horrible parce qu’un vote pour le Bloc va permettre à Justin Trudeau de reprendre le pouvoir, les libéraux disent que c’est horrible parce qu’un vote pour le Bloc québécois va permettre aux conservateurs de prendre le pouvoir, et le NPD dit c’est horrible parce qu’un vote pour le Bloc québécois va garder le NPD encore très loin du pouvoir , a-t-il résumé lors d'un point de presse à Candiac.

Le sentiment de peur, je pense qu’il ne marche plus , a-t-il ajouté. Une telle approche a souvent été utilisée dans le passé auprès des gens plus vulnérables, comme les aînés, a dit M. Blanchet. Mais les retraités, aujourd’hui, au Québec, c’est la génération qui a élu René Lévesque. Ce sont des gens qui ne sont plus sensibles aux arguments de la peur .

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, qui fait aussi campagne au Québec mercredi, a invité les électeurs à voter selon leurs convictions. Ne laissez pas la peur vous dicter votre vote et ne laissez pas M. Trudeau vous inciter à le faire , a-t-il rétorqué.

Depuis Essex, en Ontario, Andrew Scheer a pour sa part continué de brandir la perspective d'une coalition entre les néo-démocrates et les libéraux, que Jagmeet Singh a évoqué dimanche.

Les Canadiens savent que le choix est très clair entre une coalition NPD-libérale, où le NPD prend les décisions et Justin Trudeau est le porte-parole , a-t-il lancé. Cela entraînerait une hausse des impôts des Canadiens, des déficits gouvernementaux et de la dette, ce qui menacerait l'économie.

Andrew Scheer a dit être confiant que cette possibilité incite les Canadiens à élire un gouvernement conservateur majoritaire.

Trudeau met son équipe de l'avant

Avant que M. Trudeau ne prenne la parole, trois ministres du gouvernement sortant et le candidat vedette du parti, Steven Guilbault, sont venus rappeler tour à tour les thèmes de la campagne libérale, en tentant d’alimenter la crainte d’un retour aux politiques prônées par l’ex-gouvernement Harper.

Ils ont tous décoché au passage des flèches envers le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet, en faisant valoir que ces députés seront confinés à l’opposition, et qu’ils ne pourront pas défendre adéquatement le Québec.

Dans l’opposition, des fois, souvent, tu peux tout bloquer; au gouvernement, on agit , a par exemple déclaré Diane LeBouthillier, en plaidant que le gouvernement Trudeau a investi dans les régions, après des compressions conservatrices qui leur ont fait mal.

Mélanie Joly est venue dire qu’un gouvernement libéral protégerait le droit à l’avortement qui est menacé , selon elle, malgré les assurances offertes en sens contraire par M. Scheer. Les libéraux sont aussi les seuls à pouvoir protéger les droits des francophones hors Québec, a-t-elle ajouté.

Le Bloc ne peut rien faire contre l’austérité conservatrice , a ensuite asséné Jean-Yves Duclos, après avoir vanté le bilan du gouvernement en matière d’économie et accusé les conservateurs de vouloir ramener le pays 50 ans en arrière .

Les Québécois méritent d’être aux commandes , a pour sa part affirmé M. Guilbault, selon qui les conservateurs ne partagent pas les préoccupations des Québécois en matière de lutte contre les changements climatiques.

Chacune de ses interventions a été accueillie par des applaudissements et des cris d’approbation de la part des candidats libéraux présents, comme cela se voit normalement à la Chambre des communes.

On a besoin de gens comme Steven Guilbault au gouvernement. Steven s’est battu pour protéger l’île d’Anticosti, alors qu’un certain chef d’un autre parti permettait l’exploration pétrolière sur l’île , a-t-il ajouté dans une attaque frontale contre Yves-François Blanchet.

Il a plus tard accusé les conservateurs de mener la campagne la plus sale, la plus négative, la plus pleine de désinformation qu’on ait jamais eue dans l’histoire du pays et de vouloir s’attaquer aux Canadiens qui veulent lutter contre les changements climatiques ou la pauvreté.

Le chef libéral poursuivra sa campagne à Greenfield Park, Chambly, Saint-Hyacinthe et Drummondville mercredi après-midi. Il participera à un rassemblement de militants en soirée à Sherbrooke.