En phase terminale d’un cancer à 18 ans, elle encourage les électeurs à voter 

Si je peux trouver le temps de voter, vous pouvez le faire aussi , lance la jeune femme de 18 ans dans la vidéo, avant de brandir un écriteau où est inscrit le mot-clic #WhatsYourExcuse [#QuelleEstTonExcuse].

Après avoir été aux urnes, Maddison Yetman a voulu faire davantage pour convaincre les Canadiens d’aller voter aux élections du 21 octobre.

La jeune fille a reçu récemment un diagnostic d'un cancer incurable. Mardi, elle a publié une vidéo sur Twitter où elle explique que, malgré son état de santé critique, elle a réussi à respecter son devoir de citoyen.

Voilà ma dernière chance de faire une différence, écrit-elle sur sa publication. Partagez et allez voter!

Elle a toujours eu de fortes idées politiques et elle voulait vraiment voter, commente son oncle Brent Williamson. C’était très important pour elle d’avoir la chance de pouvoir le faire.

Soutien national

Mercredi matin, la vidéo publiée par la jeune fille sur Internet avait déjà été vu 427 000 fois sur Twitter et partagée sur Twitter 5100 fois. La vidéo a aussi été partagée à plus de 600 reprises sur Facebook.

Mardi, le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, Jagmeet Singh, a partagé sa vidéo sur son compte Twitter.

Le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, en a fait de même, en remerciant la jeune fille de rappeler aux Canadiens à quel point le vote est précieux.

Consulter sous forme de texte Tweet de Jagmeet Singh en soutien à Maddison Yetman. Il écrit : « Je suis sans mots. C'est vraiment puissant, Maddison : merci pour ton courage face à l'adversité. Jettez un oeil à la vidéo de Maddison ci-dessous et écoutez son appel à passer à l'action. Votre voix, comme la sienne, mérite d’être entendue. »

Consulter sous forme de texte Tweet de Justin Trudeau en soutien à Maddison Yetman. Il écrit : « Merci d’être une source d’inspiration pour les Canadiens, et de nous rappeler à quel point un vote est précieux. »

Un diagnostic soudain

Le diagnostic de la maladie de la jeune fille a été fait en très peu de temps. Maddison Yetman a remarqué qu’elle avait des hématomes étranges pendant un brunch familial et on lui a diagnostiqué une leucémie quelques jours plus tard.

Elle a ensuite appris qu’elle avait une forme de sarcome avancé, déjà diffusé dans sa moelle osseuse et dans son sang. À ce stade, aucun traitement n’aurait pu être efficace, si ce n’est qu’elle aurait gagné un peu plus de temps à vivre.

On est tous sous le choc de la vitesse à laquelle la nouvelle est tombée, témoigne Brent Williamson. Personne ne s’attend à ce qu’une fille de 18 ans aille à l’hôpital pour des douleurs et reçoive un diagnostic qu’elle sera morte dans quelques jours ou quelques semaines.

Je pense que les gens sont touchés, ajoute-t-il. Voilà une enfant dont la vie ne tient qu’à quelques minutes ou quelques heures, et elle a tout de même pris le temps d’aller voter. Ceux qui ont plus de temps qu’elle n’ont aucune excuse.

Avec les informations de Eleanor Coopsammy