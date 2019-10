Le gouvernement albertain n’a pas l’intention de rencontrer Greta Thunberg

Le gouvernement de Jason Kenney ne compte pas rencontrer la jeune militante pour le climat Greta Thunberg, lors de son passage en Alberta. Le ministre de l’Environnement, Jason Nixon, a toutefois indiqué qu’il espère qu’elle prendra le temps d’en apprendre davantage sur l’industrie pétrolière et gazière de la province.

Selon lui, Greta Thunberg n’a pas contacté le gouvernement du Parti conservateur uni, au sujet de sa visite en Alberta. Et, à l'inverse celui-ci n’a pas l’intention de le faire.

J’espère que lorsqu’elle sera dans notre belle province, qu’elle prendra le temps de parler à nos partenaires à la fine pointe de la technologie qui travaillent sans relâche pour continuer à produire les produits pétroliers et gaziers les plus éthiques et respectueux de l’environnement au monde , indique M. Nixon.

Lorsque vous examinez certains commentaires de Mme Thunberg, elle ne comprend pas notre province. Jason Nixon, ministre de l’Environnement de l’Alberta

Samedi, la jeune militante suédoise de 16 ans a annoncé sur son compte Twitter qu'elle se rendrait en Alberta, après une série de visites aux États-Unis.

Le maire d'Edmonton, Don Iveson, a utilisé le même moyen pour lui souhaiter la bienvenue.

J'aimerais vous inviter à l'hôtel de ville [d’Edmonton] pour discuter de la déclaration d'Edmonton et de certains des projets écologiques sur lesquels nous travaillons , a-t-il écrit sur son compte Twitter.

La chef du Nouveau Parti démocratique, Rachel Notley, a déclaré que même si elle ne souscrivait pas à toutes les idées proposées par Greta Thunberg, elle était convaincue que l’Alberta irait de l’avant avec des stratégies concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Nous devons être des leaders, nous n’avons pas besoin d’être des lâches. Rachel Notley, chef du Nouveau Parti démocratique

Greta Thunberg n'a pas encore indiqué son itinéraire en Alberta, ni la date de son arrivée.

Avec les informations de Jennie Russel