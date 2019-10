Publier un livre pour se guérir de la tragédie du lac Cacaoui

Sonia Poirier a écrit le livre La dernière vague de notre histoire au camping situé près du lac où sont survenus les tragiques événements.

Après un an, la blessure causée par la perte de son mari est encore vive. Écrire a fait partie de son processus de guérison.

Les gens me regardent et, physiquement ça ne paraît pas, mais intérieurement c'est défait, c'est détruit, et pour me sortir de mon deuil j'ai décidé d'écrire.

Sonia Poirier, auteure de La dernière vague de notre histoire