Débat des candidats dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Ne manquez pas le débat entre Martin Ferron (candidat conservateur) et Isabelle Bergeron (candidate libérale) à l'émission Des Matins en or à 8h12.

Le débat sera diffusé sur nos ondes, au 90,7FM à Rouyn-Noranda et La Sarre, au 91,5FM à Val-d'Or et Amos et au 89,1FM à Ville-Marie.