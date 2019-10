Hydro-Québec lance Hilo, une filiale de gestion intelligente de l’électricité

La société d’État lance mercredi une gamme de produits et de services regroupés sous la marque Hilo destinés à aider les ménages québécois et les entreprises à gérer plus efficacement leur consommation d’électricité.

Dès l’an prochain, annonce Hydro-Québec, Hilo offrira aux particuliers des produits et services pour la maison intelligente, qui permettront une gestion efficace de leur utilisation de l'énergie , peut-on lire dans un communiqué publié par Hydro-Québec plutôt avare de détails sur l’offre que proposera Hilo.

Des solutions du même genre seront ensuite offertes dans d’autres secteurs, notamment dans les secteurs des services en énergie, de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire , promet Hydro-Québec qui ajoute que davantage d’informations sur les produits offerts par Hilo seront disponibles dans les mois à venir.

Sur le site Internet de Hilo, on peut d'ores et déjà apprendre qu'il sera possible bientôt pour les entreprises de produire et d'emmagasiner leur propre électricité grâce aux technologies développées par la nouvelle filiale d'Hydro-Québec.

Ces produits, précise le communiqué, mettront en valeur l’expertise québécoise en matière d’électricité et s’appuieront notamment sur le savoir-faire de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec et d'entreprises québécoises de pointe.

Le but de cette stratégie de gestion intelligente de l’électricité est, selon Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, d’optimiser la consommation au Québec de façon à libérer des quantités d'énergie qui pourront alimenter l'économie du Québec et être exportées ailleurs en Amérique du Nord , tout en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre.

La direction de Hilo a été confiée à l’ex-vice-président directeur général de 8D Technologies, Sébastien Fournier, qui cumule plusieurs années d’expérience en gestion d’entreprises du secteur des télécommunications.