Avis de grève générale à l’Aquarium du Québec

Les activités de l’Aquarium seront perturbées le vendredi dès 16 h jusqu’à minuit dimanche.

La question salariale est au coeur des revendications des employés syndiqués de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Environ 140 membres du SFPQ débrayeront simultanément afin de « maintenir la pression sur le gouvernement Legault qui ne permet toujours pas à la Sépaq de bonifier son offre monétaire », affirme Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

« François Legault défend sans problème les salaires des dirigeants de société d’État et hauts fonctionnaires gagnant des centaines de milliers de dollars par année en indiquant qu’il faut offrir une rémunération compétitive pour conserver les meilleurs employés. Nos membres s’attendent au même traitement, car la Sépaq a les meilleurs employés possible et ils sont essentiels pour la pérennité du réseau », ajoute M. Daigle.

Les syndiqués soulignent qu’une entente est tout de même intervenue avec la direction afin que les services essentiels soient assurés auprès des animaux de l’Aquarium.

Les employés syndiqués de la Sépaq ont déjà débrayé à quelques reprises depuis cet été.