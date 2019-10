Intense activité diplomatique au Moyen-Orient

Le premier ministre pakistanais, qui a passé la fin de semaine Iran dans une mission de médiation entre Téhéran et Riyad, s’est rendu mardi en Arabie saoudite pour poursuivre les discussions en vue d’une désescalade entre les deux pays.

La rivalité entre les deux pays a atteint un cran supplémentaire après l'attaque de rebelles houthis des installations pétrolières saoudiennes en septembre.

Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine s’est rendu lundi en Arabie saoudite lors d'une visite d’État où il a rencontré le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz. Aucun président russe ne s’est rendu en Arabie saoudite depuis 12 ans.

Plusieurs accords commerciaux entre les deux pays ont été signés, mais il a aussi été question dans les discussions de la vente des batteries de missiles S-400 à Riyad.

Des discussions entre les deux dirigeants ont eu lieu sur la situation en Syrie, au Yémen et en Libye ainsi que les tensions dans le golfe Persique.

M. Poutine s’est rendu mardi aux Émirats arabes unis, pays allié de l’Arabie saoudite dans la guerre contre le Yémen. Là aussi, les discussions entre les deux dirigeants portaient sur la coopération et économique et commerciale, mais les conflits en Syrie, en Libye et au Yémen ont également été abordés, selon le conseiller de M. Poutine.

Le Kremlin a annoncé mardi que le président de la Turquie se rendra à Moscou dans les jours à venir à la suite de l’invitation du président Poutine par téléphone à son homologue turc.

Le Kremlin a précisé que les deux dirigeants appuyaient une solution politique en Syrie. Une commission constitutionnelle composée des différentes parties syriennes doit se réunir en octobre à Genève.

La Russie a, par ailleurs, souligné qu'elle ne permettrait pas des combats entre les armées turque et syrienne. Ils ne sont dans l'intérêt de personne et seraient inacceptables , a déclaré l'émissaire russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev.

Sur le terrain, des troupes russes patrouillent dans la région de Minbej, ville sous contrôle syrien, afin d’éviter des heurts entre l’armée syrienne et turque.

Enfin, le vice-président américain Mike Pence se rendra en Turquie mercredi pour négocier un cessez-le-feu après l’offensive turque au nord-est de la Syrie.