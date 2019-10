Beauceville veut prévenir les inondations avec des estacades

Cette solution a été présentée par l’ingénieur Brian Morse à une salle comble à l’occasion d’une réunion d’information mardi soir.

Les estacades diminuent le débit de l'eau et nous permettent de voir les risques venir plus rapidement , explique Brian Morse, précisant qu’une estacade s’apparente à un barrage flottant.

L’objectif est de forcer la formation d’un embâcle en amont de la rivière plutôt qu’à proximité du centre-ville. Deux estacades devraient être installées à la hauteur du rapide du diable.

À Beauceville, les inondations du printemps 2019, qualifiées d'historiques, ont endommagé environ 300 bâtiments.

L'ingénieur Brian Morse (debout) explique le fonctionnement des estacades aux côtés du maire François Veilleux (à droite). Photo : Radio-Canada

L'exemple de Saint-Raymond

Le déploiement d'estacades pour prévenir les inondations est un concept testé depuis 2016 par la municipalité de Saint-Raymond, dans Portneuf.

Il y a deux villes au Québec où les embâcles sont la cause des inondations : Saint-Raymond et Beauceville.On est allé voir ce qui se faisait là-bas et on pense que ça pourrait marcher ici , a expliqué le maire de Beauceville, François Veilleux, aux résidents réunis à la polyvalente Saint-François.

Il prévient toutefois qu’il ne s'agit pas d’une solution miracle. Les estacades ne permettront pas d'enrayer complètement le problème des inondations à Beauceville, elles permettent seulement de réduire les risques.

Payées par Québec

Selon le maire François Veilleux, les mesures de prévention coûteraient environ 300 000 $ à mettre en place. La facture sera entièrement assumée par le gouvernement provincial.

Comme à Saint-Raymond, les estacades installées à Beauceville seront faites de sapins attachés les uns aux autres et maintenus en place sur la rivière par une série de câbles.

Estacade faite de sapins sur la rivière Sainte-Anne Photo : Ville de Saint-Raymond

La municipalité n’était toutefois pas certaine de pouvoir les installer à temps pour le printemps prochain. Le maire de Beauceville laisse entendre que certains résidents refusent que les pieux pour maintenir les estacades en place soient installés sur leur terrain.