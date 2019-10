Si le Parti conservateur gagne lors du scrutin de lundi prochain, le lobby des armes aura gagné, estime Heidi Rathjen, coordonnatrice de PolySeSouvient et diplômée de Polytechnique Montréal en 1990.

Presque 30 ans après la tuerie de Polytechnique, en 1989, des familles des victimes et des survivants de tueries ont rencontré la presse, mardi, dans l'institution universitaire, pour expliquer la lecture qu'ils font des engagements des partis politiques quant au contrôle des armes à feu.

Ce que nous disons aux Canadiens, c'est qu'un vote pour les conservateurs, c'est un vote pour le lobby des armes. Si les conservateurs rentrent, le lobby des armes va avoir gagné au niveau du contrôle des armes. Heidi Rathjen, PolySeSouvient

À ses côtés se trouvaient d'autres victimes, parmi lesquelles Nathalie Provost, qui avait été blessée lors de la tuerie de Polytechnique, Suzanne Laplante-Edward, qui a aujourd'hui 80 ans et qui se bat encore, au nom de sa fille Anne-Marie, morte lors de la même tuerie, et Boufeldja Benabdallah, président de la Grande Mosquée de Québec. Une troisième génération se trouvait à leurs côtés, des jeunes en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu.

Un gouvernement conservateur va sonner le glas du contrôle des armes. Ça va être fini , s'est exclamée Suzanne Laplante-Edward, la gorge nouée en rappelant la mémoire de sa fille.

Nous connaissons les conséquences d'un faible contrôle. Et tout ce que nous souhaitons, c'est empêcher que d'autres vivent la même terreur que Polytechnique a connue, que Dawson [le Collège] a connue, que la Grande Mosquée de Québec a connue, a lancé à son tour Boufeldja Benabdallah.

Suzanne Laplante-Edward tient une photo de sa fille Anne-Marie, qui a péri dans la tuerie de Polytechnique. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après 30 années de combat, Heidi Rathjen estime que c'est vraiment un moment critique pour le contrôle des armes à feu. Trente ans plus tard, avec les cycles électoraux, on recule, on n'avance pas – même avec le peu de progrès qu'on a fait la dernière fois.

Par son expression dernière fois , elle fait référence au mandat du gouvernement Trudeau, pendant lequel il a fait adopter la loi C-71, qui a notamment permis de renforcer la vérification des antécédents et d'exiger des vendeurs qu'ils vérifient la validité du permis d'armes à feu avant de vendre une arme sans restriction.

Elle juge donc le dernier mandat de Justin Trudeau positif mais décevant en la matière. Il a franchi quelques pas, contrairement aux conservateurs, mais pas suffisamment, a-t-elle résumé.

Que proposent les partis fédéraux?

Des familles des victimes, des survivants de tueries et de nouveaux étudiants de Polytechnique ont rencontré la presse pour revendiquer davantage d'engagements des partis fédéraux sur le contrôle des armes à feu. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Aux yeux du groupe, c'est le Parti libéral du Canada qui a maintenant les engagements les plus précis en la matière, comme une interdiction totale des armes d'assaut, sans clause grand-père, avec un engagement de racheter les modèles existants qui ont été acquis légalement.

Bien qu'il n'ait pas mis ces engagements précis en vigueur durant ses quatre années de pouvoir, Heidi Rathjen estime que son engagement d'aujourd'hui est sincère.

Elle relève que le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert appuient aussi un meilleur contrôle des armes en général et interdiraient les armes d'assaut.

Les autres partis, le Parti libéral, le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois et le Parti vert sont tous en appui au contrôle des armes, mais la plateforme libérale est la plus forte , a résumé Heidi Rathjen.

Quant au Parti populaire de Maxime Bernier, elle estime qu'il augmenterait l'accès aux armes d'assaut et légiférerait pour protéger les intérêts des propriétaires d'armes.