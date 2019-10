Le système d’éducation néo-brunswickois est-il vraiment en crise?

On dit que le système est en crise, mais on précise pas nécessairement quels sont les éléments de crise , a dit le professeur d’université Mathieu Lang dans une entrevue.

Les résultats s'améliorent dans plusieurs matières, et restent constants dans d'autres.

En mathématiques, par exemple, les résultats se sont améliorés pour les jeunes de troisième, huitième et dixième année d'après les chiffres du ministère de l'Éducation. En français, ils se sont améliorés pour les élèves de huitième année et sont restés au même niveau pour les élèves de onzième année.

Comparable à des pays comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne

Sur le plan international, les élèves francophones du Nouveau-Brunswick se classent au même niveau que les élèves des pays comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne, selon les données du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (de l'anglais PISAProgramme for International Student Assessment ). De plus, ils se classent au-dessus des élèves des États-Unis.

D'un test à l'autre, les résultats des francophones s'améliorent leurs résultats, alors que ceux de leurs collègues anglophones se détériorent.

Une majorité d'élèves francophones obtient son diplôme

Enfin, l'immense majorité des élèves francophones obtient son diplôme en 12e année, soit 84 %, un peu plus qu'il y a 10 ans.

Le ministre parle aussi d'apathie généralisée... qu'en est-il? Si elle existe, cette apathie est difficile à déceler. À la fin de leur douzième année, 79 % des élèves disent avoir aimé leur expérience scolaire.

On a vu, aussi, le taux d'abandon scolaire fondre de moitié en 10 ans.

Chez les francophones, il est passé de 1,8 % à 0,8 %. Et la grande majorité des élèves, soit 86 %, veut poursuivre des études postsecondaires.

Des défis restent à relever

Il existe tout de même des défis. Les résultats scolaires peuvent être améliorés, entre autres en français.

Et le système scolaire fait face à des défis majeurs sur le plan des ressources humaines : il manque d'enseignants suppléants, d'aide-enseignants, de chauffeurs d'autobus, et de psychologues.

Le ministre de l'Éducation reconnaît les bons résultats, mais soutient que le système n'est pas prêt à faire face à l'avenir, d'où une possibilité de crise à venir, en lien avec les changements socio-économiques.

L'intelligence artificielle, l'automation de l'économie va éliminer [des milliers] d'emplois, un papier que j'ai lu dans mon bureau dit que presque 50 % des emplois dans la province va être vulnérable dans 10 ans, alors ça c'est une crise, alors on a besoin de bien préparer , a indiqué Dominic Cardy.

Le ministre souhaite aussi développer davantage la pensée critique chez les jeunes. Toutes ces questions, et encore plus, seront discutées à partir mercredi à Fredericton, alors que s'ouvre un Sommet sur l'éducation organisée par la province.

D'après les renseignements de Michel Corriveau