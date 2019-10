L’industrie forestière peine à recruter suffisamment de planteurs d’arbres

Les entreprises de sylviculture de la Colombie-Britannique doivent encore trouver jusqu’à mille nouveaux planteurs d’arbres pour restaurer de grandes zones brûlées par les incendies de forêt et assurer la séquestration de carbone.

Ce sera un défi, c’est sûr, avec plus d’arbres sur le marché cette année qu’auparavant , lance Timo Scheiber, président-directeur général de l’entreprise de reforestation Brinkman.

Selon la Western Forestry Contractors’ Association, la Colombie-Britannique doit planter environ 48 millions d’arbres de plus en 2020 qu’en 2019, soit 318 millions de pousses contre 270 millions.

Les planteurs d'arbres font un travail très physique. Ils sont près de 4500 dans la province. Photo : Tina Lovgreen/CBC

En cause, deux saisons record pour les feux de forêt – en 2017 et en 2018 – et la popularité grandissante de la séquestration du carbone.

L’industrie estime employer actuellement environ 4500 travailleurs. L’an prochain, elle pourrait en avoir besoin de 500 à 1000 de plus.

Mais c’est sans compter les promesses des partis politiques fédéraux lors de la campagne électorale, qui pourraient rendre encore plus criant le besoin de main-d’œuvre.

La neige, près du canyon du Fraser, en Colombie-Britannique, signale la fin de la saison du reboisement. Photo : Tina Lovgreen/CBC

Des promesses ambitieuses

Le Parti libéral s’est engagé à planter deux milliards d’arbres au Canada au cours de la prochaine décennie s’il est reporté au pouvoir. Le Parti vert est encore plus ambitieux : dix milliards au cours des 30 prochaines années.

Ces propositions s’inscrivent dans une stratégie de lutte contre les changements climatiques. Une étude suisse suggère en effet que planter des milliards d’arbres dans le monde pourrait absorber suffisamment de CO2 pour faire diminuer considérablement la quantité de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère.

Jeff Andrews plante des arbres depuis 17 ans dans les forêts de la Colombie-Britannique. Photo : Tina Lovgreen/CBC

Pour le planteur d’arbre Jeff Andrews, qui fait ce métier depuis 17 ans, l’augmentation de l’attention portée à son travail est une bonne nouvelle.

C’est bien qu’on soit vus comme des employés qualifiés, dit-il. C’est un travail difficile qui peut être assez dangereux.

Cela met toutefois une pression supplémentaire sur les entreprises de sylviculture qui ont de la difficulté à combler leur besoin en personnel.

Un rude travail

L’industrie a augmenté les salaires d'entre 10 et 15 % cette année, mais les conditions de travail ne sont pas faciles. En plus de constituer un défi physique, planter des arbres est un travail saisonnier, et les planteurs n’ont ni avantages sociaux, ni heures, ni salaires garantis.

Ils sont payés en fonction du nombre de pousses plantées selon un tarif oscillant entre quelques sous et 30 cents l'arbre, dépendant du type de terrain sur lequel ils travaillent.

Des planteurs qualifiés comme Lann Dickson, qui exerce le métier depuis 24 ans, sont précieux pour l'industrie forestière. Photo : Tina Lovgreen/CBC

Les engagements des partis politiques ne seront pas nécessairement faciles à remplir : en plus d’avoir à trouver la main-d’œuvre nécessaire, il faudra déterminer où exactement les millions d’arbres promis seront plantés.

Mais s'il y a une chose qui ne fait pas de doute, c'est que les planteurs qualifiés ne manqueront pas de travail dans l’avenir rapproché.

lls se rendent compte que nous accomplissons une tâche essentielle et qu’ils ont besoin de nous , affirme le planteur Lann Dickson.

D'après un reportage de Tina Lovgreen