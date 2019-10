Un nouveau programme de Soins préhospitaliers d’urgence offert à Baie-Comeau

Les étudiants nord-côtiers suivront les mêmes cours que les étudiants d'Abitibi-Témiscamingue, mais avec des enseignants engagés par le Cégep de Baie-Comeau.

Cette délocalisation a permis au Cégep de Baie-Comeau d'obtenir le programme beaucoup plus rapidement que s'il avait dû être monté de toute pièce par l'établissement.

Cette entente entre les deux cégeps permettra de répondre rapidement à un besoin criant, selon le directeur du cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny.

Au moment où on se parle, il y a à peu près 150 ambulanciers paramédicaux, il y en plus que le quart qui ont au-dessus de 50 ans. L’offre de service en soin préhospitalier d’urgence va évoluer sur la Côte-Nord, il va y avoir de nouveaux horaires et ça va créer encore plus de besoins , explique le directeur du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny.

Le Cégep de Baie-Comeau et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue travaillent également sur le projet de délocaliser le programme de technique d'intervention policière, qui pourrait prendre plusieurs années à se concrétiser.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil