Des travaux de forage pour le 3e lien sur l’île d’Orléans

On veut avoir une idée très précise de la qualité des sols dans lequel le tunnel sera éventuellement foré , explique Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports.

Plus tôt cette saison, le ministère a aussi procédé à des travaux d’exploration dans le secteur du parc de la Pointe-de-la-Martinière, à Lévis.

D’autres forages seront effectués plus tard à Québec dans le terre-plein des autoroutes Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency.

Différents protocoles de recherche vont être appliqués. On va introduire des appareillages dans les trous pour voir comment le roc est fait en profondeur. Guillaume Paradis

Les travaux visent à recueillir des échantillons de roc à plus de 100 m de profondeur. Ceux-ci seront ensuite analysés afin d’avoir une meilleure connaissance des sols.

Cet échantillons de roc sera analysé par le ministère des Transports dans les semaines à venir Photo : Radio-Canada

Si on a des rocs qui sont plus friables, ça demande des précautions supplémentaires et ce sont des choses qui peuvent contribuer à faire augmenter les coûts , note Guillaume Paradis.

Des forages sous-marins devront également être effectués dans le fleuve Saint-Laurent lorsque le tracé du troisième lien sera définitif.

On peut s’adapter à tous les types des sols, mais [...] il va falloir qu’on fasse des forages assez rapprochés pour vraiment bien savoir ce qu’il y a en dessous et bien planifier la nouvelle structure.

Avec les informations de Pascal Poinlane