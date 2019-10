SaskPower relance son programme de rachat d’énergie solaire

Le programme, qui disposait d’une limite de 16 MW, a rapidement été victime de son succès, en atteignant sa limite deux ans plus tôt que prévu.

Au cours des dernières semaines, SaskPower a pris le temps d'analyser ses options pour assurer la viabilité financière à long terme du programme.

SaskPower a mis au point un programme de mesurage net qui offrira des possibilités d’auto-génération et [qui] soutiendra l’industrie locale pour les années à venir , explique le ministre responsable de SaskPower, Dustin Duncan.

Nouveautés par rapport à l’ancien programme Aucune limite de capacité;

Aucune date de fin de programme;

Aucune durée de contrat;

Aucun rabais pour l'achat d'équipements et pour les installations visant à produire l'énergie solaire dans la province. Source : SaskPower

Le président et chef de la direction de l’entreprise gouvernementale, Mike Marsh, s’est dit conscient de la « demande croissante d’autoproduction solaire » dans la province, d’où l’idée de trouver une solution pour mettre à jour et relancer le programme.

Ce dernier, dit-il, apporte la certitude et la clarté aux clients qui souhaitent utiliser un compteur net tout en réduisant les incidences financières sur les clients qui ne disposent pas de panneaux solaires .

Nouveau programme : même crainte

En entrevue à Radio-Canada, le président de l'entreprise réginoise Mo' Solar, Bradyn Parisian, avoue ne pas être le plus grand partisan de ce nouveau programme. Bien au contraire.

Ce changement est dévastateur. L’industrie ne sera pas viable sous ce modèle mal informé. Bradyn Parisian

M. Parisian, qui craignait que son entreprise ne survive pas si l’arrêt du programme de rachat de l’énergie solaire perdurait, aurait souhaité que les entreprises soient consultées avant la reprise du programme.

Il dit avoir offert des solutions, mais estime ne pas avoir été écouté.

« lls ne font que dire : "on t'entend, on sait que nous devons changer, mais on ne le fera pas". »

Le président de Mo'Solar déplore notamment que le gouvernement n'offrira plus de remise pour l'achat d'équipement visant à produire l'énergie solaire.

Le président de Mo' Solar, Bradyn Parisian, craint que son entreprise ne survive pas. Photo : Radio-Canada

