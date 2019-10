Les aînés albertains devront payer 75 $ pour un vaccin antigrippal à haute dose

Le vaccin antigrippal Fluzone à haute dose ne sera pas disponible en Alberta avant le mois de décembre et toute personne, dont les aînés, qui souhaite avoir ce traitement devra payer 75 $ par injection.

La médecin-hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, a déclaré que la décision du gouvernement de ne prendre en charge que le vaccin régulier a été prise en tenant compte des coûts et bénéfices pour la majorité de la population.

Selon elle, même si le vaccin à haute dose semble présenter des avantages pour les aînés, il ne couvre que trois souches du virus, alors que le vaccin régulier en couvre quatre.

Par ailleurs, le vaccin est gratuit pour tous les aînés en Ontario.

Une étude réalisée en 2014 par le New England Journal of Medicine a révélé que le vaccin à forte dose était 24 % plus efficace que le vaccin à dose standard chez les personnes âgées.

Un microbiologiste de l'Université de Calgary, Craig Jenne, a déclaré que les données sur le sujet sont trop récentes pour savoir comment cette décision affecte la population dans son ensemble.

D'ici là, le gouvernement demande aux personnes âgées de se faire vacciner contre la grippe le plus tôt possible.