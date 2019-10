Toxicomanie : l'Ontario approuve un nouveau site de consommation et de traitement à Kitchener

Le ministère ajoute, dans un communiqué, que le but est de prévenir les surdoses et d'orienter les toxicomanes vers des soins primaires, un traitement, de la réadaptation, des services de santé mentale et d'autres services de santé et sociaux .

Ce site situé au 150 rue Duke Ouest est le 16e à être autorisé en Ontario et le premier depuis que le gouvernement a annoncé l'an dernier qu'il limiterait le nombre de ces centres à 21 dans la province.

Christine Elliott avait alors affirmé que le gouvernement dépenserait un peu plus de 31 millions de dollars par an pour les centres d'injection supervisée.

Pour la présidente de la Région de Waterloo, Karen Redman, cette annonce signifie que la province allouera environ 1,6 million de dollars pour le site, comme l'avait demandé la Région.

Elle ajoute avoir rencontré Christine Elliott récemment et avoir été vraiment impressionnée par sa connaissance du genre de processus que nous avons suivi et les partenariats que nous avons établis dans la communauté .

Le conseil régional avait approuvé le site en avril et avait reçu une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances du Canada en juillet. La Région financera le site temporaire à hauteur de 730 000 $ jusqu'à ce qu'il devienne permanent en février 2020.

Selon des statistiques de Santé publique Ontario publiées le mois dernier, 1473 personnes sont mortes de causes liées aux opioïdes en 2018 soit 17 % de plus qu'en 2017.