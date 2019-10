Les éducateurs spécialisés réclament plus d'heures à la Commission scolaire des Sommets

Face à la pénurie de main-d'oeuvre, les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée de la Commission scolaire des Sommets (CSS) réclament plus d'heures afin d'assurer que les services aux élèves soient maintenus dans l'ensemble de la CSS.

On est très préoccupé par les services aux élèves, parce qu'on a des gens qui démissionnent pour aller à la santé ou à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), qui offrent des 30 et des 35 heures par semaine. Nous, on a de la misère à leur offrir pour que ce soit leur premier revenu , indique le président du Syndicat du personnel de soutien de la CSS, Sébastien Roy.

Une pétition ayant recueilli 113 signatures, soit la majorité des quelque 146 travailleurs en éducation spécialisée, a été déposée à la séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire des sommets, tenue à Windsor mardi soir.

Ça fait plus de 10 ans que je travaille pour la commission scolaire et je peine à avoir 25 heures par semaine, déplore Claudie Jutras-Déry. Avec les pauses, ce n'est même pas 25 heures en présence avec les enfants. [...] On aimerait ça donner le service qu'on est capable de donner. On le fait pour notre emploi, parce qu'on gagne moins de 30 000$ par année étant donné le peu d'heures qu'on fait, et pour les jeunes qui en ont besoin.

La convention collective des travailleurs prévoit que ces derniers deviennent automatiquement des employés permanents s'ils dépassent le seuil de 26 heures et 15 minutes par semaine. Sébastien Roy mentionne cependant que des ententes pourraient être signées pour que les deux parties soient satisfaites.

Je suis conscient qu'il n'y a pas de logique à demander des postes permanents pour de petites écoles où la clientèle pourrait baisser certaines années , soutient M. Roy.

Le syndicat dit tenter depuis quatre ans d'améliorer la situation avec la direction de la CSS, sans succès.

Ils font des forums, des kiosques d'emploi, des entrevues, des affichages pour les banques de candidatures, mais en 2019 et en 2020, on en voit des employeurs changer leur fusil d'épaule se demander non seulement ce qu'ils peuvent faire pour attirer du monde, mais aussi le garder... note le président syndical.

De son côté, la CSS soutient que des comités existent déjà pour étudier la situation.

Il y a des lieux pour négocier, pour discuter et trouver des solutions, donc on va laisser les gens en place dans l'organisation pour en discuter davantage , mentionne Jean-Philippe Bachand.