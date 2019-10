Un autre rival pour Mac l’orignal?

Alors que l'emblème de la ville de Moose Jaw a retrouvé son titre d’orignal le plus grand au monde la semaine dernière, la ville de Desbiens au Lac-Saint-Jean au Québec aimerait bien avoir le sien, encore plus imposant. Ce qui rouvre la porte à une possible compétition.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, jeudi, le maire de la ville de Desbiens, Nicolas Martel a exprimé son désir d’y aménager un parc d’attractions au centre duquel sera érigée la plus grande statue d’orignal au monde.

L'élu considère que sa municipalité compte beaucoup de chasseurs. Il ajoute : « Le site de l’embouchure de la rivière Métabetchouane était un site de poste de traite de fourrures et on veut rendre hommage aux anciens Autochtones et aux premiers arrivants. »

Le début des travaux du parc d’attractions et de l’orignal de Desbiens est prévu pour le printemps, à proximité du lac Saint-Jean et de la route 169.

Nicolas Martel souhaite également que l’orignal local puisse être agrandi après sa construction, afin de toujours conserver son titre de plus grand orignal au monde.

La Saskatchewan n’a pas dit son dernier mot

Cette nouvelle soulève une possible rivalité entre deux villes canadiennes.

Rappelons qu’en janvier 2019, le duo comique de la Saskatchewan Justin et Greg avait fait renaître la rivalité entre le Canada et la Norvège en publiant une vidéo dans laquelle ils demandaient au maire de Moose Jaw, Fraser Tolmie, d'agir pour que Mac l’orignal regagne son titre d’orignal le plus grand au monde.

Contactés par téléphone, Justin et Greg affirment comprendre l’enthousiasme en ce qui concerne l’orignal au Canada. Ils mentionnent qu’« à moins qu’une ville canadienne ne possède le riche héritage du mot orignal dans le nom de sa ville [...] notre nation serait mieux servie si elle construisait une statue qui détrônerait une autre nation comme ayant la plus grande statue de... [Insérer un mot dans l’espace vide]. »

Les deux humoristes qui ne se prennent pas au sérieux et se présentent comme tel mettent en garde les Québécois.

S'ils choisissent de continuer à construire la plus grande statue d'orignal au monde, nous serions heureux que le titre reste distinctement canadien. Cependant, si un sou de la péréquation de la Saskatchewan est affecté au projet, nous réclamerons l'orignal et irons le chercher pour le ramener éventuellement à Moose Jaw, au milieu de la nuit. Justin et Greg

Mac l’orignal a été détrôné de son statut de l’orignal le plus grand au monde par la sculpture norvégienne Storelgen en 2015. Mac a retrouvé son titre le 10 octobre dernier grâce à de nouveaux bois.

Il mesure maintenant 10,36 m, soit 35 cm de plus que Storelgen, située dans la ville de Stor-Elvdal, en Norvège.