Charlie Bilodeau prêt pour Kelowna

On va avoir une semaine pour peaufiner les petits trucs qui n’étaient pas à la hauteur lors de la dernière compétition , affirme le patineur originaire de Trois-Pistoles.

La 3e place récoltée au Trophée Finlandia samedi donne confiance à Charlie Bilodeau pour l’avenir.

On ne pouvait pas espérer mieux comme début de saison. Charlie Bilodeau, patineur artistique

Ça m’indique qu’on a pris la bonne décision de revenir à la compétition. On est capables de revenir à l’endroit où on était quand on a quitté la compétition, autant moi que Lubov. On était dans le top 10 mondial en termes de points. Et après six mois d’entraînement, on est capables de revenir aux mêmes résultats , explique-t-il.

On a été capables, dans un contexte de compétition, avec le stress et les facteurs qu’on ne contrôle pas vraiment, on a été capables de livrer deux performances qui sont similaires à ce que l’on fait à l’entraînement , souligne Charlie Bilodeau.

Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina visent toujours une participation aux Championnats du monde à Montréal en mars 2020, en plus d’une place au sein de l’équipe canadienne pour les Jeux olympiques de 2022.

Oui, on apporte une nouvelle saveur à notre patinage, surtout avec des portées qui n’ont jamais été vues. Mais on a encore des choses à apprendre. Charlie Bilodeau, patineur artistique