Six entreprises en lice pour le prix Bravo Entreprises! en Saskatchewan

Six candidats sont en lice pour recevoir le Castor de bronze, samedi, lors de la soirée de remise du prix Bravo Entreprises!, un événement organisé par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

Trois catégories sont mises en lumière cette année : entreprises de transformation, immigrants en affaires et entreprises de services. Une quatrième catégorie, celle représentant les entreprises de services touristiques ne compte aucun candidat.

Au moment de leur inscription, les entreprises candidates choisissent dans quelle catégorie elle veulent être placées.

« Tous les nominés recevront un beau cadeau », affirme Paul Léost, le responsable marketing et communication au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

À écouter : Les entrepreneurs et entreprises francophones de la Saskatchewan récompensés

L’immigration à l’honneur

Deux des six entreprises concourent dans la catégorie « Immigration en affaires ».

Imaraa Homes et Sparkle and Light Cleaning Company, deux entreprises basées à Regina, misent sur les immigrants.

Imaraa Homes se spécialise dans la construction et notamment les rénovations d’intérieur de maisons. Selon sa page Facebook, l’entreprise peut également rénover les toits des maisons.

Sparkle and Light Cleaning Company est une entreprise de nettoyage. Ses employés travaillent autant pour des particuliers que pour des entreprises, notamment pour le nettoyage de bureaux ou de chantiers.

Catégorie « Immigration en affaires » : Cette catégorie accueille toute entreprise détenue par un entrepreneur immigrant établi en Saskatchewan depuis moins de 5 ans. Pour être éligible, l’entrepreneur immigrant doit posséder au moins 50 % des actions de l’entreprise, et s’être illustré de façon significative dans sa communauté. Cette catégorie englobe tous les secteurs d’activités. Source : Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan

La catégorie des services, toujours populaire

La catégorie des services regroupe trois candidats.

L'entreprise Roots Rock Solar est basée à Saskatoon, comme Techno Metal Post, alors que la troisième, Brilliant Cleaners, se situe à Moose Jaw.

Roots Rock Solar conçoit et installe des systèmes d’énergie solaire pour une clientèle résidentielle ou commerciale.

Techno Metal Post se spécialise dans l'installation de pieux vissés. Cette technologie permet de construire une maison sans avoir à creuser de fondation. L’entreprise est gérée par les Fransaskois Éric et Daniel Ouellet.

Brilliant Cleaners est, comme Sparkle and Light Cleaning Company, une entreprise de nettoyage. En plus des bureaux et des maisons, la compagnie propose ses services de nettoyage d’automobile et de jardins.

Catégorie « Entreprises de services » : Une « entreprise de services » doit avoir pour finalité la vente de services directement au client ou encore à d’autres entreprises qui utilisent ces services comme intrants dans leur production. Par exemple, des entreprises dans les domaines de la vente au détail, de la distribution en gros, du courtage (assurance, comptabilité, etc.), d’expertises-conseils et du design sont entre autres admissibles dans cette catégorie. Source : Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan

Une entreprise de transformation

La sixième entreprise concourt dans la catégorie « Entreprise de transformation ». Amaranth Designs est basée à Regina et oeuvre dans le domaine de la confection et de la mode.

Catégorie « Entreprises de transformation » : Une entreprise est dite de « transformation » si son activité principale consiste à transformer, traiter ou fabriquer des biens à partir des produits ou matériaux bruts à l’aide de procédés mécaniques ou physiques. Des entreprises qui font du montage ou de l’assemblage à partir de produits ou sous-produits déjà existants ne sauraient se qualifier à titre d’entreprises de transformation puisqu’il importe de voir quels sont les procédés de fabrication utilisés. Source : Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan

Le prix Bravo! sera remis lors d’une soirée de gala samedi 19 octobre à Regina. Une seule de ces entreprises recevra le Castor de bronze, créé spécialement pour le prix Bravo Entreprises! par Joe Fafard.

Parmi les critères pour gagner le Castor de bronze, « il y a la santé et la performance financière, les emplois qui ont été créés, le nombre d’employés et l’approche novatrice dans les services commerciaux », explique Paul Léost.

Une nouveauté est attendue cette année : un prix du public a été créé.

« Lors de la soirée, les participants vont choisir leurs favoris après les présentations », précise M. Léost.