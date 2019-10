Six auteurs récompensés par les Prix du livre d’Ottawa

Les Prix du livre d’Ottawa honorent les auteurs ottaviens pour leurs écrits publiés dans la dernière année.

Trois oeuvres en français et trois en anglais sont chacune récompensées par une bourse de 7 500 $. Les récompenses ont été remises lors d'une cérémonie qui a lieu mercredi soir à Ottawa.

Création littéraire en français

C’est le roman poétique L’Isle aux abeilles noires d’Andrée Christensen qui s'est illustré dans cette catégorie. Rappelons que l'auteure avait aussi remporté un Prix du livre d’Ottawa en 2017 pour son recueil de poésie Épines d’encre.

L'Isle aux abeilles noires d'Andrée Christensen a reçu le Prix du livre d'Ottawa 2019 dans la catégorie « Création littéraire en français ». Photo : Les Éditions David, 2018, 360 pages.

Dans la course se retrouvait la pièce Et si un soir, qui a porté le nom de Lisa L'Heureux sur la liste des finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général. Le troisième recueil de poésie de Daniel Groleau Landry (Fragments de ciels, L’interligne, 2018) côtoyait également Le Goupil d’Éric Mathieu et Xiexie de Michelle Deshaies sur la liste des finalistes.

Un prix homologue a été décerné à la création littéraire en anglais de l’année, This Book Betrays My Brother (Mawenzi House Publishers, 2018) de Kagiso Lesego Molope.

Non-fiction en français

Yvon Malette, le fondateur des Éditions David, a couché sur papier la création de sa maison d’édition franco-ontarienne en milieu minoritaire. Son récit Entre le risque et le rêve : une brève histoire des Éditions David lui a valu le prix 2019 dans cette catégorie qui rassemble essais, journalisme littéraire ou encore biographies.

« Entre le risque et le rêve: une brève histoire des Éditions David » d'Yvon Malette a reçu le Prix du livre d'Ottawa 2019 dans la catégorie « Non-fiction en français ». Photo : Les Éditions David, 2018, 364 pages.

Les trois autres publications finalistes, toutes des Presses de l’Université d’Ottawa, étaient Thomas Chapais, historien (Damien-Claude Bélanger) de même que les écrits de Maurice Henrie (Donc je suis et Le poids du temps).

En littérature anglophone, Tim Cook a décroché la récompense pour The Secret History of Soldiers : How Canadians Survived the Great War (Penguin Random House, 2018).

Prix de l’AAOF

L’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) a voulu reconnaître la portée de l’oeuvre de Blaise Ndala cette année. Rappelons que Sans capote ni kalachnikov (Mémoire d’encrier, 2017) du juriste et romancier d'origine congolaise avait remporté le Combat national des livres Radio-Canada 2019 en mai dernier.

Le livre Sans capote ni kalachnikov, de Blaise Ndala. Photo : Mémoire d'encrier

Et si un soir de Lisa l’Heureux était finaliste pour ce prix, aux côtés de Dévorés, écrit par Charles-Étienne Ferland.

Du côté anglophone, l’ARC Poetry Magazine a décerné le prix Archibald Lampman Award à Jenny Haysom pour Dividing the Wayside.