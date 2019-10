Le Sudbury Five lance sa deuxième saison

Georges Serresse se joint au Five de Sudbury.

L’ancien étudiant du Collège Notre-Dame et de l’Université Laurentienne, Georges Serresse, sera de retour. L’ailier de 28 ans s’est lancé sur le terrain 42 fois au cours de la première saison.

À mon avis, ça sera un peu plus facile cette année vu qu’on a déjà un peu plus d’expérience. On a du bon talent qui arrive aussi.

George Serresse, ailier du Sudbury Five