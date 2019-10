Jusqu’à 87 % d’enfants anglophones dans des maternelles francophones au Nouveau-Brunswick

Il s’agit des enfants qui passent le test d’entrée à la maternelle en anglais et qui sont ensuite inscrits dans une école francophone du District scolaire francophone Sud ( DSFSDistrict scolaire francophone Sud ). Ce test est l’« Évaluation de la petite enfance — appréciation directe », aussi appelée test ÉPE-ADÉvaluation de la petite enfance — appréciation directe .

Depuis 5 ans, la proportion des enfants qui passent l’ ÉPE-ADÉvaluation de la petite enfance — appréciation directe en anglais oscille entre 18,1 % et 22,39 %, ce qui représente en moyenne un enfant sur cinq.

Beaucoup de ces enfants proviennent de familles exogames ou sont des ayants droit. Photo : iStock

Plusieurs de ces élèves-là sont dans des garderies françaises, mais un des deux parents ou des parents ayants droit veulent participer à cette évaluation-là et demandent que le test soit fait en anglais , note Gérald Arseneault, président de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ( AEFNBAssociation des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ).

Les régions où les proportions d'élèves dont la première langue est l'anglais sont les plus importantes sont celles de Saint-Jean, Fredericton et Moncton.

À l’École des Pionniers, de Quispamsis, 87,1 % des enfants inscrits cette année en maternelle ont passé l’évaluation d’entrée en anglais. En chiffres absolus, cela représente 27 des 31 élèves inscrits.

L’an passé, l’École Sainte-Bernadette, de Moncton, accueillait 37 élèves anglophones sur les 50 inscrits, soit 74 % de ces nouveaux écoliers.

Le nombre est élevé. Gérald Arseneault, président de l'AEFNB

Gérald Arseneault, aussi ancien enseignant à l'École des Pionniers, note toutefois que sur les élèves qui ont passé le test en anglais dans cette école cette année (2019-2020), 19 auraient pu le passer en français, car ils sont inscrits dans une garderie en français depuis plusieurs années maintenant .

Consulter sous forme de texte Pourcentage d'élèves qui passent l'évaluation ÉPE-AD en anglais, mais qui ont le droit à l'école française, et qui sont inscrits en maternelle au District scolaire francophone Sud.

Un budget d’un million de dollars en francisation

Par réponse écrite, le district indique que suite à l’ÉPE-AD, pour répondre aux besoins de francisation, des ateliers de francisation préscolaire ont lieu du début février jusqu’au mois d’août avant l’entrée scolaire .

Jusqu'à 62 % des enfants qui ont passé le test en anglais ont bénéficié de ces services , indique le district, ce qui correspond à un budget total de 195 000 $ pour l’année scolaire en cours au DSFSDistrict scolaire francophone Sud .

Pour l'année scolaire 2019-2020, le budget total en francisation du district s'élève à un peu plus d’un million de dollars.

Les régions de Saint-Jean/Fredericton et de Moncton comptent, chacune, l’équivalent de cinq enseignants à temps plein en francisation.

Un défi pour les enseignants

C’est sûr que les défis face à ceci sont un peu différents par rapport à une classe dans un milieu complètement francophone , note le président de l' AEFNBAssociation des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick . Il faut avoir des ressources, et c’est là où on demande toujours d’avoir le maximum de ressources pour la francisation ou les autres besoins que ces élèves-là ont aussi , poursuit-il.

Un million, c’est de l’argent quand on regarde ça de l’extérieur, mais à l’intérieur, quand on est face à tous les défis que les écoles rencontrent, un million c’est vite écoulé. Gérald Arseneault, président de l'AEFNB