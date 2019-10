Google dévoile le Pixel 4, de nouveaux écouteurs sans fil et plus

Contrôle sans toucher l’écran, appareil photo à la fine pointe de la technologie et reconnaissance faciale : Google a levé le voile sur son nouveau téléphone intelligent, le Pixel 4, lors de sa conférence annuelle à New York, mardi. L’entreprise a également présenté une panoplie de nouveaux appareils connectés, dont des écouteurs-boutons sans fil.

Le Pixel 4 sera lancé le 24 octobre en deux formats : standard (écran de 5,7 po) et XL (écran de 6,7 po). Il sera offert en trois couleurs, dont les classiques noir et blanc et un orangé d’édition limitée. Le modèle de base (avec 64 Go de stockage) coûtera 999 $, tandis que le prix du modèle XL le plus cher, offrant 128 Go de stockage, s’élèvera à 1359 $.

La grande nouveauté est sa puce radar située à proximité de sa caméra avant. Elle permettra notamment de contrôler le téléphone sans toucher à l’écran.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Pixel 4 pourra être contrôlé sans toucher à l'écran. Photo : Google

Selon Google, le but de cette fonctionnalité est de se servir intuitivement du langage non verbal conventionnel pour envoyer des commandes à son téléphone. Par exemple, il suffira de balayer sa main pour changer de chanson ou refuser un appel.

La puce servira aussi à la reconnaissance faciale. Il est maintenant possible de déverrouiller son téléphone avec son visage, comme c’est déjà le cas avec l’iPhone depuis plus de deux ans. Google soutient toutefois que sa technologie est la plus rapide parce qu’il n’est pas nécessaire de taper l’écran pour l’activer.

Le Pixel 4 aura aussi de nouvelles fonctionnalités de détection de mouvement grâce à sa puce. Le téléphone pourra par exemple savoir si son propriétaire se trouve à proximité, et il se verrouillera automatiquement lorsque ce dernier s’éloigne. Il détectera aussi si quelqu’un tend sa main pour saisir le téléphone et allumera déjà l’écran avant qu’il soit tenu.

L’écran de l’appareil a également été amélioré et a maintenant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui devrait améliorer le confort visuel des utilisateurs et utilisatrices.

Une caméra sophistiquée

Le Pixel 3 était bien connu pour son excellente caméra, généralement considérée comme l’une des meilleures sur le marché en raison de ses fonctionnalités avancées propulsées par l’intelligence artificielle et de son mode nuit.

Avec le Pixel 4, Google veut reprendre tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur et l’améliorer pour créer une caméra mobile à la fine pointe de la technologie.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le module de caméra du Google Pixel 4. Photo : Google Maps

Le module photo s’apparente à celui de l’iPhone 11 avec sa forme carrée. Il compte maintenant deux capteurs plutôt qu’un, dont un téléobjectif qui permettra de zoomer sans perdre de qualité d’image et de produire des photos en mode portrait avec un plus grand champ de vision.

Le téléphone affichera en temps réel le rendu d’une photo avec son nouveau mode HDR+ et offrira plus de contrôles de luminosité. La balance des blancs se fera aussi de manière plus efficace grâce à l’intelligence artificielle.

Le mode nuit a également été considérablement amélioré et permettra entre autres de faire de l’astrophotographie, c’est-à-dire prendre des photos des étoiles dans le ciel. Reste à voir s’il détrônera le mode nuit des nouveaux iPhone, lequel a été encensé par la critique.

Google Assistant plus présent que jamais

L’assistant personnel du Pixel est maintenant bien plus rapide qu’avant, selon ce qui a été montré lors de la conférence. Il n’y a presque pas de délai entre l’entrée d’une commande et l’exécution d’une action. Cet assistant peut être utilisé pour faire presque tout sur le téléphone, dont l’envoi de messages sur diverses applications et la navigation sur des sites web.

Google a d’ailleurs fait la démonstration de sa nouvelle application d’enregistrement vocal, qui peut transcrire mot à mot ce qui se dit en temps réel. Il sera possible d’effectuer une recherche pour trouver les moments spécifiques dans lesquels un mot en particulier est prononcé.

Des Pixel Buds (réellement) sans fil

Google a dévoilé ses écouteurs-boutons sans fil de nouvelle génération, les Pixel Buds 2. Contrairement à leurs prédécesseurs, ceux-ci ne sont pas connectés l’un et l’autre par un fil.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les écouteurs Pixel Buds fonctionneront à trois pièces de distance à l’intérieur et à longueur « d’un terrain de football » à l’extérieur. Photo : Capture d'écran - Google

Leur niveau de son s’ajuste de manière dynamique selon le bruit ambiant de l’environnement dans lequel on se trouve. L’assistant personnel Google Assistant y sera également intégré.

La portée Bluetooth de ces écouteurs a été grandement améliorée afin qu’ils puissent être utilisés même si on est loin de son téléphone. Ceux-ci fonctionneront à trois pièces de distance à l’intérieur et à longueur d’un terrain de football à l’extérieur.

Une maison connectée à Google

Deux nouveaux objets connectés de la gamme de produits Nest, dont un successeur au Google Home Mini, ont été dévoilés mardi.

Très semblable en apparence à son prédécesseur, l’enceinte connectée Google Nest Mini jouit d’un haut-parleur offrant des basses deux fois plus puissantes. Elle pourra aussi être posée au mur à l’aide du tout nouveau support mural qui a aussi été annoncé mardi.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Google Nest Mini ressemble à son prédécesseur, le Home Mini. Photo : Google

La Nest Wifi est une toute nouvelle enceinte qui fait également office de routeur. Elle offre une couverture plus stable et plus élargie que le routeur Google Wifi et est aussi compatible avec Google Assistant.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Google Nest Wi Fi est un routeur et une enceinte. Photo : Google

Un Chromebook plus abordable

Finalement, Google a dévoilé le Pixelbook Go, son nouveau Chromebook d’entrée de gamme qui sera offert en deux couleurs, soit noir et rose, pour 650 $ US.

Google promet que les touches de cet appareil sont silencieuses, comme celles du Pixelbook, et que ses puissants processeurs pourront gérer toute charge de travail .

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Pixelbook Go sera disponible en noir et en rose. Photo : Google

L’ordinateur est équipé d’un écran de 13,3 pouces, a jusqu’à 12 heures d’autonomie et peut gagner 2 heures de batterie avec seulement 20 minutes de recharge.