La police de Vancouver met le public en garde contre un délinquant sexuel à haut risque

L’homme de 46 ans présente un risque élevé de violence sexuelle, en particulier contre les enfants, selon la police.

Trevor Leonard Smith a déjà été condamné pour agression sexuelle, possession de pornographie juvénile, agression causant des blessures et non-respect d'une ordonnance du tribunal.

Il est Blanc, mesure 1,75 m et pèse 77 kg. Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Il utilise aussi les noms de famille Williams et Landry.

M. Smith a déjà fait l’objet d’un avertissement public en 2017.

Sa récente libération s'accompagne de conditions strictes :

Se présenter à un agent de probation;

Rester en Colombie-Britannique;

Aviser l’agent de probation de toute relation avec des femmes;

Ne pas consommer de substances contrôlées;

N’avoir aucun contact avec des jeunes de moins de 16 ans;

Ne pas fréquenter de lieux (parcs, cours d’école, piscines, arénas, centres communautaires) où il risque de rencontrer des moins de 16 ans;

Ne pas posséder d’ordinateurs, ou accéder à Internet, sans la permission de son agent de probation.

Toute personne qui a connaissance de la violation d’une de ces conditions par Trevor Leonard Smith est invitée à appeler le 911 immédiatement.