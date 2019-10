5 activités incontournables du festival Québec en toutes lettres

La république des rêves

Ce spectacle, inspiré de la nouvelle La république des rêves de Bruno Schulz, propose un parcours déambulatoire participatif stimulant les cinq sens. Cette production du Théâtre À l'Envers se vivra à la fois dans et hors de la salle, sur et autour de la scène. Les spectateurs verront un mélange entre du théâtre d'objets, des installations plastiques sensorielles et participatives ainsi que des contes traditionnels et récits de vie. Cette expérience scénique inédite et insolite pourrait piquer la curiosité.

Où et quand : à la Maison de la littérature du 18 au 20 octobre

La 10e Nuit de la poésie

La Nuit de la poésie, c'est l'occasion de découvrir et d'entendre les textes de poètes comme Jean Désy, Isabelle Forest, Andrée Lévesque-Sioui, Laurence Veilleux et plusieurs autres. C'est un rendez-vous qui présente un total de 25 voix, des artistes établis ainsi que des représentants de la relève.

Où et quand : dans le hall du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ le 18 octobre à 20 h 30

L'auteur Jean Désy Photo : DR

Dans l'univers d'Alex A.

Voici une rencontre avec l'écrivain chouchou des jeunes lecteurs, Alex A., créateur de la populaire série L'agent Jean. Au menu : projections de quelques épisodes de l'Agent Jean, photos, jeux de société et animation. L'auteur de bande dessinée se prêtera même au jeu d'une séance de dessin improvisée en direct.

Où et quand : à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement le 19 octobre à 10 h

Alex A. Photo : Agence Fotografika

Les rendez-vous de la BD - Péril en la planète

Québec en toutes lettres et les Rendez-vous de la BD joignent leurs forces afin d'échanger sur un enjeu primordial : l'avenir sur la Terre! Cet événement explorera les questions climatiques, énergétiques, politiques et philosophiques à travers la bande dessinée.

Où et quand : à la Maison de la littérature le 23 octobre à 19 h

Dans la bibliothèque d'Alexandre Jardin

Entrez dans l'univers atypique et souvent farfelu de l'écrivain français Alexandre Jardin. Il évoquera au cours de cette soirée ses amours littéraires, ses influences et ses projets d'écriture. Émilie Bibeau et Benoît McGinnis prêteront leur voix aux personnages de l'auteur.

Où et quand : à l'Impérial de Québec le 26 octobre à 20 h

Alexandre Jardin Photo : JF Paga / Éditions Grasset

Le thème du festival cette année est : Pour la suite du monde. Québec en toutes lettres a lieu du 17 au 27 octobre.