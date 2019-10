Pharrell Williams ouvre les yeux sur le sexisme de sa chanson Blurred Lines

Six ans après la sortie de la controversée chanson Blurred Lines, qu’il a chantée et écrite avec Robin Thicke, l’artiste Pharrell Williams a désormais pris conscience du sexisme véhiculé par cette chanson à succès.

La chanson Blurred Lines avait suscité des critiques pour ses paroles sexistes et misogynes ainsi que pour son vidéoclip objectifiant les femmes.

Le refrain avait particulièrement fait polémique, répétant « I know you want it » ( « Je sais que tu en as envie »). Avec ces paroles, Pharrel Williams et Robin Thicke avaient été accusés de contribuer à la culture du viol.

Son incompréhension au départ

À l’époque, Pharrell Williams, coparolier, co-interprète et producteur de Blurred Lines, n’avait pas réalisé que sa chanson était sexiste.

Je n’ai pas compris au départ , a-t-il déclaré en entrevue au magazine masculin GQ.

Il y a des femmes qui aiment vraiment la chanson [...] Et “I know you want it”, des femmes chantent ce genre de paroles tout le temps. Alors, je me disais : “En quoi cela concerne la culture du viol?” Pharrell Williams

Une révélation pour Pharrell Williams

Puis, j’ai réalisé qu’il y a des hommes qui utilisent la même expression quand ils profitent d’une femme, et que mon propre comportement ou ce que je pense n’a pas d’importance – ce qui importe, c’est la manière dont cela affecte les femmes. [...] J’ai ouvert mon esprit à ce que dit vraiment cette chanson et à ce qu’une personne peut ressentir [quand elle l’écoute] , a-t-il ajouté.

J’ai réalisé que nous vivons dans un pays à la culture machiste. Je n’avais pas réalisé cela. Je n’avais pas réalisé que certaines de mes chansons contribuaient [au machisme]. Je n’en revenais pas. Pharrell Williams

En décembre dernier, Robin Thicke et Pharrell Williams ont été condamnés à payer 5 millions de dollars américains à la famille de Marvin Gaye pour avoir plagié l'artiste américain dans leur chanson Blurred Lines.