Près de 7000 jeux de MS-DOS jouables gratuitement pour vous faire revivre les années 90

Prince of Persia, Wolfenstein 3D, Pac-Man, Doom...Depuis quelques années, vous pouvez jouer à ces classiques des années 1990 directement à partir du navigateur web de votre choix, grâce au site Internet Archive.

En 2015, le site avait rendu disponibles près de 2400 jeux de MS-DOS. Dimanche dernier, il a procédé à une importante mise à jour de cet inventaire en ajoutant 2500 jeux supplémentaires à son catalogue (Nouvelle fenêtre) , qui compte maintenant près de 7000 jeux.

C'est notre plus grande mise à jour jusqu'ici, avec des jeux allant de petites productions indépendantes récentes, jusqu'à des gros titres depuis longtemps oubliés explique Jason Scott, archiviste de jeux pour Internet Archive.

Parmi les jeux ajoutés dimanche, il y a énormément de titres obscurs, mais certains d'entre eux sonneront peut-être quelques cloches, comme Vor Terra, Princess Maker 2, Star Wars : The Fighter ou encore le jeu d'horreur gothique Alone in the Dark.

Parmi les jeux ajoutés depuis 2015, on trouve des jeux plus connus comme le tout premier Prince of Persia, Doom, Donkey Kong, SimCity 2000, Rayman ou Tetris Classic.

Des années 1980 au début des années 1990, MS-DOS était le système le plus utilisé sur PC, avant d'être progressivement remplacé par des systèmes d'exploitation plus évolués, notamment Windows. De 1981 à 1997, des milliers de jeux de tout genre ont été développés pour le PC et le système MS-DOS, dont plusieurs sont devenus des classiques.

Internet Archive est un organisme à but non lucratif consacré à l'archivage du Web qui agit aussi comme bibliothèque numérique. Ces archives électroniques sont constituées de captures d'écran de pages web, de logiciels, de livres et d'enregistrements audio.