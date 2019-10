L'économiste Donald Rumball est décédé

Donald Rumball a aussi été président du Théâtre français de Toronto pendant plusieurs années lorsque Guy Mignault en était le directeur artistique. J'ai de la peine , a-t-il simplement dit en entrevue à Radio-Canada.

Sous sa présidence, il a apporté beaucoup au TfT, a-t-il ajouté. Chaque année on avait un party de Noël et il faisait le tour et il me demandait tout le temps : "Quel a été ton plus grand succès?" et "Quelle a été la chose que tu ferais autrement?". Et ça nous remettait en question. On était toujours en discussion avec lui.

Il questionnait beaucoup les gens et était extrêmement curieux. De passer une soirée avec lui, c'était une soirée où l'on riait. Guy Mignault, ex-directeur artistique du Théâtre français de Toronto

Guy Mignault se souviendra de Donald Rumball comme d'un érudit , un joyeux drille qui avait apporté de la convivialité au TfT et une nouvelle manière de faire, comprenant que c'était à la direction de gérer le quotidien et moins au conseil d'administration.

Il le décrit aussi comme un grand passionné de langue française, très impliqué dans plusieurs organismes francophones, comme l'Alliance française. Des organismes auxquels il a beaucoup apporté, selon Guy Mignault.

C'était un Sud-Africain et il a immigré en Angleterre et après ça il est venu au Canada. C'était un érudit, c'était un grand auteur, mais il aimait beaucoup la langue française. Guy Mignault

L'ancien directeur artistique du TfT rappelle que Donald Rumball était également un auteur important qui a notamment écrit plusieurs biographies.