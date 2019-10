Élections fédérales : la communauté musulmane de la Saskatchewan « plus active que jamais »

La communauté musulmane de la Saskatchewan se dit « plus active que jamais » dans la présente campagne électorale fédérale. L’intérêt envers la politique n’a jamais été aussi fort. Même les nouveaux arrivants et les enfants, qui ne peuvent pas voter, s’y intéressent.

Nisa Bano avoue qu'elle peine à suivre le flot de gens qui se dirigent vers le kiosque qu'elle a monté au centre islamique de Saskatoon. Aussitôt que la journée d'école se termine, des parents et leurs enfants convergent vers le centre. À son stand, elle distribue des autocollants et des brochures et répond aux questions des gens.

La communauté musulmane a également interpellé les candidats municipaux afin de leur parler des questions qui les intéressent.

Le directeur des affaires religieuses de l'association islamique de la Saskatchewan, Taseen Desin, dit que les élections ont toujours été importantes aux yeux de la communauté musulmane, mais que la campagne qui mènera les électeurs au jour J, le 21 octobre, soulève davantage les passions qu’à l’habitude.

Du moins, M. Desin n’a jamais vu cela depuis qu’il a mis les pieds à Saskatoon, il y a 22 ans.

Les partis politiques ne contactent pas toujours les communautés, elles peuvent donc avoir le sentiment d’être laissées pour compte , dit-il.

Taseen Desin habite à Saskatoon depuis 22 ans. Selon lui, sa communauté n'a jamais été aussi impliquée dans la campagne électorale. Photo : CBC/Bridget Yard

Ses enfants ne sont pas en âge d'exercer leur droit de vote, mais ils l’ont tout de même supplié de regarder les débats en sa compagnie.

Je suis vraiment excité. Cette fois, j’ai hâte de voter. Taseen Desin

Immigration et islamophobie

Au cours des dernières années, l’immigration canadienne a augmenté, et en 2018, le Canada a accepté 321 045 immigrants, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis la Première Guerre mondiale.

Le nombre pourrait diminuer en fonction du prochain gouvernement élu. Actuellement, les plateformes des partis politiques varient en ce qui concerne les réfugiés et les immigrants au Canada.

Nous vous encourageons à avoir votre propre opinion et à découvrir quelles sont les politiques, quels sont les enjeux pour nous et vous , conseille Nisa Bano aux personnes qui se présentent au kiosque.

Nisa Bano souligne que le scandale du brownface ou blackface qui a éclaboussé le chef libéral, Justin Trudeau, a fait couler beaucoup d'encre durant la campagne, mais que d’autres discussions ont fait surgir des propos « islamophobes » ou racistes.

Il y a des dirigeants politiques qui disent des choses, comme "L’Islam est le diable." [...] Ensuite, ils ne font que s’excuser, mais aucune autre mesure n’est prise, mais dans notre communauté, ce n’est pas pris à la légère , conclut-elle.

Avec les informations de CBC