Un nouveau nom pour le pont enjambant la rivière Manicouagan

Le nouveau nom a été choisi grâce à un concours lancé par la Société historique de la Côte-Nord.

Le jury a sélectionné le nom d'Émile Laurence parmi 28 suggestions du public.

Marie-Josée Biron et Raphaël Hovington tenant la pancarte indiquant le nouveau nom du pont Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

La Société historique espère ainsi rappeler l'apport de l'ingénieur sur le territoire nord-côtier. Il a fait 50 allers-retours entre Québec et Hauterive du temps de la construction du pont de la rivière Manicouagan alors, on trouvait qu'Émile Laurence, c'était vraiment pertinent de l'associer au concours Trouvons un nom au pont Manic-1 , explique la présidente du comité du pont de Manic-1, Marie-Josée Biron.

La Société historique de la Côte-Nord a tenu à rappeler le caractère unique du pont en matière de génie civil. Le pont Émile-Laurence est le plus long pont en acier galvanisé au Québec. Sa construction aura pris trois ans et coûté plus d'un million et demi de dollars. Ce pont a été ouvert à la circulation en 1969.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil