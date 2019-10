Vote de grève des enseignants du secondaire de l'Ontario

Le président de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO), Harvey Bischof dit que la décision de demander aux membres de donner ou non un mandat de grève au syndicat découle du fait que la province a refusé d'aborder des questions de fond à la table de négociation.

Selon lui, le gouvernement provincial refuse notamment de parler des effectifs du personnel dans les écoles.

La FEESO, le gouvernement et les conseils scolaires ont prévu d'autres négociations plus tard ce mois-ci et en novembre.

Le syndicat a aussi pris l'initiative inhabituelle de publier récemment ses propositions pour un nouveau contrat de travail afin d'avoir des négociations transparentes avec le gouvernement Ford.

La province négocie également avec les trois autres syndicats d'enseignants ontariens alors que les conventions collectives sont arrivées à échéance le 31 août dernier.

Plus tôt ce mois-ci, une grève générale de 55 000 employés de soutien, qui aurait entraîné la fermeture de centaines d'écoles à travers la province a été évitée, in extremis.