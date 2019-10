Le succès des Raptors de Toronto rebondit jusqu'à Gatineau

À l'Association de basketball de Gatineau (ABG), le nombre d'inscriptions a augmenté de 25 % par rapport à l'an dernier et le nombre de jeunes désirant se tailler une place au sein des équipes compétitives a doublé.

On s'attendait à avoir 20-30 jeunes dans le gymnase, mais là on s'est retrouvé avec 50 à 60 personnes en même temps pour essayer [de rejoindre] une équipe avec 12 places , explique Jonathan Brulotte, le président de l'ABG.

Certains enfants sont même toujours sur une liste d'attente, faute de gymnases disponibles pour les accueillir : un contraste frappant avec les dernières années.

Yann Okumba est responsable de la première équipe compétitive dans la catégorie novice de l'ABG. Photo : Radio-Canada

L'année dernière, par exemple [dans] la ligue maison, on avait du mal à combler les équipes. Mais cette année, on a eu des listes d'attente dans quasiment toutes les catégories , souligne Yann Okumba, un entraîneur de l'ABG.

L'organisation a même dû créer, pour la première fois, une équipe compétitive de garçons âgés de 8 et 9 ans pour libérer des places dans la ligue récréative.

Comment expliquer ce succès soudain?

La croissance du basketball s'explique en partie par le fait qu'il y a très peu d'équipement à se procurer comparativement à un sport comme le hockey, selon certains parents.

Vu que c'est un sport qui est plus abordable, les enfants voient plus de monde de différentes nationalités. C'est une partie qu'on aime beaucoup, on rencontre plein de monde , raconte Richard Levesque, père de trois enfants inscrits dans une équipe de basketball.

Richard Levesque et sa famille sont des mordus de basketball. Photo : Radio-Canada

Au-delà du caractère inclusif et rassembleur de ce sport à l'image du multiculturalisme canadien, le triomphe des Raptors de Toronto, le printemps dernier, n'est assurément pas étranger à la popularité grandissante du basketball.

Les jeunes ont vu les Raptors et puis il y a eu de l'engouement. Yann Okumba, entraîneur à l'Association de basketball de Gatineau

De l'autre côté de la rivière, à la Gloucester Cumberland Basketball Association (GCBA), on parle carrément de « l'effet Raptors ».

Nous avons eu une augmentation de 20 % des inscriptions cette saison, principalement chez les 8 à 13 ans , constate Janet Capern, la directrice exécutive de la GCBA.

Léopold Duguay, âgé de 9 ans, jouera dans une équipe compétitive pour la première fois cette saison. Photo : Radio-Canada

Au début, j'ai regardé un peu les matchs de basket à la télé, il y avait un match qui était allé en deuxième prolongation pis celui-là était pas mal bon, je l'avais beaucoup aimé , se rappelle Léopold Duguay, un jeune joueur de 9 ans, faisant référence à la victoire de 118-112 des Raptors dans le match numéro 3 de la finale de l'Est contre les Bucks de Milwaukee.

Le passage de Kawhi Leonard avec les Raptors de Toronto aura été de courte durée, mais il aura tout de même permis d'insuffler aux Canadiens cette passion pour le basketball qui vibre désormais d'un océan à l'autre.