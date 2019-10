Des candidats libéraux de la région d'Ottawa remettent en question les promesses conservatrices

Des candidats libéraux de la région d’Ottawa et de Gatineau ne croient pas l’engagement des conservateurs de ne pas sabrer la fonction publique si les troupes d’Andrew Scheer prenaient le pouvoir. Lors d’un point de presse conjoint mardi matin, ils ont lancé un avertissement aux électeurs et remis en question les engagements des conservateurs en campagne ainsi que leurs réelles intentions.

Il y a une possibilité, une possibilité forte, qu’Andrew Scheer puisse gagner lundi. Cela signifie qu’il pourrait appliquer son programme , a lancé d’entrée de jeu la députée sortante d'Ottawa-Centre, Catherine McKenna. Il s’agirait d’un tableau sombre , selon elle, pour les deux côtés de la rivière des Outaouais.

Le plan budgétaire des conservateurs, rendu public vendredi dernier, prévoit récupérer environ 18 milliards sur cinq ans en améliorant les dépenses de fonctionnement non liées au personnel dans la fonction publique, en revoyant entre autres l’utilisation de consultants et de locaux non utilisés. Les conservateurs soutiennent que cela n'aura aucun effet sur les services aux citoyens.

Catherine McKenna a pourfendu les compressions des gouvernements de Doug Ford et de Stephen Harper. Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Nous savons que c'est faux , a répliqué le député sortant de Gatineau, Steven MacKinnon. Nous l'avons vécu avec Stephen Harper lorsqu'il s'est engagé à réaliser des coupes de 11 milliards de dollars dans l'appareil public en 2011. Ça a donné 6000 postes de moins, des bureaux fermés, de fausses économies, le système de paye Phénix. Il est évident qu'une fois élus, ils sabreront plus que jamais.

Si M. Scheer a la permission d'implanter son programme, on peut s'attendre à des Phénix un après l'autre, des fausses économies, des fonctionnaires limogés, des services coupés, des services restreints. Steven MacKinnon, candidat libéral, Gatineau

Catherine McKenna a de son côté rappelé les récentes compressions du gouvernement de Doug Ford, alors que ce dernier avait pourtant promis durant sa campagne qu’il n’y aurait pas de pertes d’emplois.

Une promesse vide selon la libérale, soutenant que Scheer veut aller encore plus loin , avec quatre fois plus de réduction de dépenses annoncées que le gouvernement conservateur ontarien.

Ignorez les mensonges , a lancé pour sa part lundi sur Twitter le député sortant conservateur dans Nepean-Carleton, Pierre Poilièvre.

Le plan des conservateurs maintient le même nombre de fonctionnaires – pas de hausse ni de baisse. Nous allons garder les gens en poste et remplacer ceux qui prennent leur retraite. Tout a été chiffré dans notre programme et vérifié par le directeur parlementaire du budget , peut-on lire.

Des effets à Ottawa et à Gatineau

Steven MacKinnon et Catherine McKenna ont estimé que l’élection d’un gouvernement conservateur remettrait en question certains projets de logements abordables et les investissements dans le transport en commun.

Citant le prolongement du train léger à Ottawa, Catherine McKenna craint que l’argent qui n’est pas dépensé maintenant ne sera pas investi . Elle doute que les phases 2 et 3 aillent de l’avant si Andrew Scheer devenait premier ministre.

On ne peut que présumer que c'est la fin pour les ambitions de transport en commun à travers le pays , a renchéri Steven MacKinnon. Je pense que ce rêve-là va prendre fin tout comme le rêve pour un plan canadien pour la lutte aux changements climatiques.

D’autres projets d’infrastructures seraient également à risque, selon lui, dont le projet phare d’un sixième lien entre Ottawa et Gatineau, l’arrimage du réseau de transport en commun entre les deux rives, le prolongement du Rapibus vers l’est de Gatineau et le lien structurant dans l'ouest de la ville.

Le choix est très frappant. Nous croyons que les Canadiens veulent aller de l’avant. Catherine McKenna, candidate libérale d'Ottawa-Centre