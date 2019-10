L’Alberta se joint au recours collectif de la C.-B. contre des fabricants d'opioïdes

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé, mardi, qu’il se joint au recours collectif intenté par la Colombie-Britannique contre des fabricants et des distributeurs d'opioïdes , afin de récupérer les coûts occasionnés par la crise des opioïdes dans la province.

Selon le ministre de la Justice de l'Alberta, Doug Schweitzer, ce ralliement est le moyen le plus efficace pour l'Alberta de recouvrer les coûts associés à la crise des opioïdes : « L'Alberta soutiendra le recours collectif national proposé, afin de tenir les fabricants et distributeurs d'opioïdes responsables de leur rôle dans la crise des opioïdes en Alberta et partout au Canada. »

Plus tôt cette année, l'Ontario a annoncé son intention de se joindre à la poursuite proposée par la Colombie-Britannique. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador y participe également.

Le ministre albertain de la Santé, Tyler Shandro, a déclaré que la province a constaté près de 800 surdoses mortelles liées aux opioïdes en 2018. Les services d'urgences ont reçu 4200 appels.

D'après lui, l’une des principales raisons pour lesquelles les médecins ont prescrit trop d'opioïdes est le fait que les fabricants et les distributeurs leur disaient que ces substances sont sans danger, alors que ce n’est pas le cas.

M. Tyler précise que l'Alberta est en train de rédiger une loi semblable à celle de la Colombie-Britannique sur le recouvrement des dommages causés par les opioïdes et les coûts des soins de santé.

Il a ajouté que cela permettra à la province de recouvrer les coûts des soins de santé sur une base globale plutôt que sur une base individuelle.