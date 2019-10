La cour ordonne aux grévistes de réduire le bruit devant quatre hôtels de Vancouver

Les employés en grève de l’hôtel Rosewood Georgia de Vancouver ne peuvent plus faire du bruit avec des mégaphones, des sirènes ou encore des avertisseurs sonores à air comprimé, a tranché la Cour suprême de la Colombie-Britannique vendredi.

Situé au centre-ville, l’établissement est le dernier hôtel à avoir obtenu une telle injonction de la justice,

Les hôtels Hyatt Regency, Pinnacle Harbourfront et Westin Bayshore avaient obtenu une ordonnance similaire le 3 octobre.

Ces trois hôtels poursuivaient ensemble le syndicat Unite Here Local 40 pour la nuisance causée par le bruit, qu’ils qualifiaient d’assourdissant et d’intolérable, en plus d’être en violation de la réglementation municipale.

Le Rosewood Georgia a lancé une poursuite semblable peu après.

Selon la juge Nitya Iyer, le bruit causé par les grévistes dépassait souvent les 70 décibels fixés comme limite par la réglementation municipale.

1200 travailleurs en grève

Depuis plus de trois semaines, 1200 travailleurs de l’industrie hôtelière, dont des femmes de chambre, des réceptionnistes et des cuisiniers, sont en grève à Vancouver.

Des lignes de piquetage sont en place chaque jour devant les quatre hôtels. Les travailleurs réclament notamment une meilleure sécurité d’emploi et de meilleurs salaires.