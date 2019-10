Coupe Défi Atlantique : quatre équipes du Nouveau-Brunswick et autant de médailles.

Dans les quatre catégories, les équipes ont remporté une médaille, dont trois en or. Les garçons de moins de 14 et 15 ans ont remporté l’or, ainsi que les filles de moins de 18 ans. Les filles de moins de 16 ans sont reparties de leur côté avec la médaille de bronze.

L'équipe féminine sous 18 ans représentant le Nouveau-Brunswick a remporté le Défi Atlantique 2019, à Moncton au cours de la fin de semaine. Photo : Hockey NB

Niko Boudreau, 13 ans, gardait les buts pour les Flyers de Dieppe et a eu l’honneur d’être nommé joueur du match dans la finale qui opposait son équipe à la Nouvelle-Écosse. Il y a toujours eu une petite rivalité entre nos équipes et c’est vraiment le fun d’être capable de gagner.

L'équipe masculine des moins de 15 ans représentant le Nouveau-Brunswick a remporté le Défi Atlantique 2019, à Moncton au cours de la fin de semaine. Photo : Hockey NB

Un autre gardien de but était rayonnant au sortir de sa fin de semaine de hockey. Samuel LeBlanc, 14 ans, garde les buts des Hawks de Moncton. Il dit ne jamais avoir vécu de plus grands moments au hockey. C’est toutes sortes de sentiments [qui nous habitent] quand on gagne : j’étais content, nerveux… plein de choses!