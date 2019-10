Pour jouer, il suffira de posséder une manette Stadia et un appareil pouvant faire fonctionner le fureteur Chrome.

Sur un téléviseur, il sera nécessaire d'utiliser un appareil Chromecast. Sur téléphone, seuls les Pixel de Google donneront initialement accès à Stadia, mais d'autres appareils seront ajoutés par la suite.

Le service offrira des jeux au détail et par abonnement mensuel. Le prix d'un abonnement Stadia Pro s'élèvera à 11,99 $ US par mois. Il permettra de jouer sans limite à 31 jeux dès le lancement de la plateforme, dont Assassin’s Creed Odyssey, Doom Eternal et The Division 2.

Parmi les autres jeux proposés au lancement, mentionnons Baldur's Gate III, Borderlands 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint et Destiny 2. Certains d'entre eux pourraient ne pas être inclus dans l'abonnement à Stadia Pro.

Stadia Pro offrira une expérience de jeu en résolution 4K à 60 images par seconde, en HDR (pour High Dynamic Range) et avec un son ambiophonique 5.1. Des résolutions plus modestes seront aussi proposées pour s'adapter aux connexions à Internet plus lentes.

Un ensemble de démarrage comprenant une manette de jeu, un appareil Chromecast Ultra, le jeu Destiny 2 et un abonnement de trois mois à Stadia Pro sera proposé à 169 $ US. Les manettes additionnelles seront vendues à 89 $ US.

Google précise qu’une connexion de 10 Mbit par seconde de débit descendant sera nécessaire pour jouer et qu’il faudra avoir accès à 35 Mbit par seconde de débit descendant pour avoir accès à la résolution 4K à 60 images par seconde.

À 10 Mbit par seconde, il sera possible de jouer à une résolution de 720p à 60 images par seconde.