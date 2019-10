En point de presse devant les installations de Chantier Davie Canada, à Lévis, il a dit avoir une question à poser aux gens de Québec et des alentours. Je ne suggère pas tant que ça la réponse, mais s’il y a une réflexion, ce sera déjà quelque chose d’intéressant .

Dites-moi, dans la région de Québec, est-ce que les conservateurs vont si bien servis que ça? Est-ce que vous avez eu votre part? Est-ce que vous avez eu des réalisations réelles? Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

La Davie aurait dû être la preuve de l’engagement [des conservateurs] à l’endroit de la région, à l’endroit de Lévis et à l’endroit de la population de la région, et ça n’a pas eu lieu , a déploré M. Blanchet.

Le chef du Bloc a rappelé que c’est le gouvernement conservateur de Stephen Harper qui avait mis sur pied en 2011 la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), un projet de 100 milliards de dollars sur 30 ans. Depuis, le chantier naval de Lévis n’en a obtenu qu’une petite partie. Les chantiers Irving, à Halifax, et Seaspan, à Vancouver, ont été injustement favorisés, estime le Bloc.

Le chantier de la Davie a eu au total 2 milliards sur 100 milliards. On est très, très loin du compte , a-t-il dit, en soulignant que celui-ci a la moitié de la capacité de construction navale canadienne .

Quant aux libéraux, ils avaient tout à gagner à donner des contrats, mais ils ne l’ont pas fait […] parce qu’il y a des puissants lobbys qui ont un accès direct à l’oreille des premiers ministres fédéralistes , selon Yves-François Blanchet.

Cette stratégie-là, s’il y avait eu un Bloc fort à ce moment-là, elle n’aurait jamais passé comme elle existe aujourd’hui , a-t-il soutenu.

Qualifiant le tout de profondément odieux , il a réclamé une série de mesures, dont l’annulation de contrats déjà octroyés à d’autres entreprises (mais pas encore signés) pour qu’ils soient redonnés à la Davie. Oui, on en est là , a-t-il assuré.

Le Bloc demande également à Ottawa de faire de Chantier Davie Canada le troisième partenaire de la SNCN et de lancer une commission d’enquête sur cette dernière afin de répondre aux interrogations soulevées lors du procès du vice-amiral Mark Norman et par des contrats octroyés au chantier Irving à des prix exorbitants à la suite d’un lobbying intensif .

Il souhaite aussi l’attribution à la Davie du contrat pour un second pétrolier ravitailleur, l’Obélix, celui de l’Astérix ayant été un tel succès, de même que tous ceux des brise-glace qui font présentement l’objet de discussions.

Enfin, il demande l’annulation de la location avec option d’achat d’un troisième traversier pour Marine Atlantique, pour que soit octroyée à la Davie la tâche de le construire.

Les projections laissent croire que la majorité des électeurs de la région de Québec, notamment ceux de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis et dans Lévis–Lotbinière, pourraient opter de nouveau pour les conservateurs, le 21 octobre. Québec et Louis-Hébert pourraient toutefois favoriser les libéraux, comme ils l’ont fait en 2015. Et la lutte est serrée entre ces deux formations dans Beauport–Limoilou. Dans Beauce, le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, est au coude-à-coude avec le conservateur Richard Lehoux.

Il n’est cependant pas du tout exclu qu’un ou deux bloquistes puissent se faufiler, en particulier dans Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup.