Fortnite est de retour après une pause savamment orchestrée

C'est un pari audacieux qu'a pris Epic Games en privant les fans de Fortnite de leur jeu favori pendant près de 48 heures. Le coup de marketing aura finalement été payant, si on se fie au battage médiatique qu'il a suscité.

Depuis 2017, les centaines de millions d'adeptes de Fortnite s'affrontent sur une île imaginaire qui a certes évolué au fil des 10 saisons du jeu, mais dont les contours sont restés bien définis. Depuis ce matin, cette île n'existe plus et les joueurs et joueuses s'affronteront désormais dans un nouvel univers.

Le chapitre 2 de Fortnite introduit également de nouvelles fonctions de jouabilité, notamment la possibilité de pêcher et de nager, ainsi que de nouveaux véhicules comme des bateaux et des bâtons sauteur (pogo sticks).

Plusieurs nouvelles armes sont disponibles, dont une variante du lance-roquettes et un tout nouveau pistolet semi-automatique. Les personnages virtuels pourront également se cacher plus facilement, dans des bottes de foin ou des bennes à ordure, en plus de pouvoir synchroniser les danses de leur personnage avec celles des autres.

Comme à chaque nouvel épisode du jeu, les fans pourront acheter une passe de saison qui leur permettra d'obtenir des bonus, comme des skins pour les personnages, dont celui de l'adorable créature bleue que l'on peut voir dans la bande-annonce.

Le système de progression a aussi été modifié de façon à ce qu'on puisse gagner de l'expérience en accomplissant différentes tâches, comme le fait d'obtenir des éliminations ou même ouvrir des coffres.

Après le coup d'éclat entourant la sortie de cette onzième saison, la folie autour de Fortnite ne risque pas de s'estomper de si peu.