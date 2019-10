Tempête de neige : 15 000 personnes toujours dans le noir au Manitoba

Près de 15 000 personnes sont toujours sans électricité au Manitoba après la tempête de neige qui a secoué la province la semaine dernière. Les transports scolaires et l'ouverture d'écoles continuent également d'être perturbés.

La municipalité rurale de Portage la Prairie est l’une des zones les plus touchées. Hydro Manitoba y recense 66 pannes, et 2691 personnes n'ont pas de courant, soit 10 fois plus qu’à Winnipeg.

Selena Lesko, qui habite dans la Première Nation de Long Plain au sud-ouest de Portage la Prairie, tente de réchauffer sa maison en utilisant des bougies depuis quatre jours.

Là il fait environ 3 degrés dans ma résidence et je pense que le maximum que j’ai réussi à atteindre est 6 degrés , témoigne-t-elle.

Le préfet de la municipalité rurale, Kameron Blight, fait part de la frustration des habitants, qui ont appris qu’ils allaient devoir attendre 10 jours avant que les lignes électriques soient remises en état.

Ils veulent juste savoir ce qui les attend, ce qu’ils doivent faire et combien de temps la situation va durer , dit-il en expliquant avoir reçu de multiples appels et messages de gens exaspérés.

Certains étaient bref et avaient un langage coloré, mais je comprends ça, ajoute-t-il. Ils n'ont pas eu de chauffage pendant un certain temps , indique M. Blight.

Kameron Blight ajoute que les générateurs électriques de remplacement ont été volés dans la municipalité. Résultat : les habitants se retrouvent sous un avis de faire bouillir l’eau.

Vendredi, 39 000 personnes se sont retrouvées dans le noir à l'échelle de la province à cause des dommages causés aux lignes électriques.

L'état d'urgence a été décrété par le gouvernement Manitobain samedi pour qu'Hydro Manitoba puisse invoquer l'aide des provinces voisines et des États américains.

Écoles fermées, autobus annulés

Le service de transport de la Division scolaire de Portage la Prairie est annulé lundi.

L’École Gilbert-Rosset de Saint Claude est également fermée, à la demande de la municipalité, en raison d’un manque d’eau potable dans la région.