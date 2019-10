Zoë Kravitz sera Catwoman dans le prochain Batman

Zoë Kravitz, à l'affiche d'une des séries phares de HBO Big Little Lies, va camper la superhéroïne Catwoman. Dans les bandes dessinées DC Comics, ce personnage est dépeint à la fois comme adversaire et flirt de Batman.

Par le passé, les actrices Michelle Pfeiffer, Halle Berry et Anne Hathaway ont incarné Catwoman, Selina Kyle de son vrai nom.

Le film The Batman, dont la sortie est attendue en 2021, sera réalisé par Matt Reeves, qui a tourné La Guerre de la Planète des singes (War for the Planet of the Apes).

Zoë Kravitz aux côtés de Robert Pattinson

La vedette de la saga Twilight, Robert Pattinson, s'est vu assurer d'endosser le rôle de Batman – Bruce Wayne à la ville – un peu plus tôt cette année.

Dans le film d'animation LEGO Batman : Le film, Zoë Kravitz avait prêté sa voix, en anglais, à Catwoman.

L'actrice, fille de Lenny Kravitz, était aussi à l'affiche de la trilogie post-apocalyptique Divergence, aux côtés de Shailene Woodley que l'on retrouve dans la série Petits secrets, grands mensonges (Big Little Lies).

Le succès de Joker

L'annonce intervient en plein succès commercial du Joker, qui se penche sur la vie de l'ennemi juré de Batman et caracole en tête des films attirant le plus de spectateurs et spectatrices d'Amérique du nord.

Le film, sorti le 4 octobre, a déjà cumulé 193,6 millions de dollars américains de recettes.