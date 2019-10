Les croisiéristes moins nombreux à Trois-Rivières cette année

En tout cette année, 3900 passagers et membres d'équipage auront débarqué dans les rues de la ville. C'est un nombre bien inférieur à celui de l'année dernière, alors que les croisières ont attiré un nombre record de 10 000 personnes à Trois-Rivières.

Lors du seul week-end de l'Action de grâce 2018, trois navires avec à leur bord un total de 2150 passagers avaient fait arrêt au Port de Trois-Rivières.

De plus petits navires cette année

Le coordonnateur au tourisme d'affaires et de croisières internationales à Tourisme Trois-Rivières, Jean Perron, explique que cette année, les 11 navires qui ont accosté étaient plus petits que ceux de l'an passé.

Il assure toutefois que les grandes compagnies de croisières sont toujours enclines à inclure Trois-Rivières dans leur itinéraire. Trois-Rivières est toujours une destination intéressante , estime Jean Perron. C’est sûr qu’il faut travailler plus fort, vu qu’on est localisés entre Québec et Montréal.

Le MS Artania s'est arrêté à Trois-Rivières le 7 octobre 2017. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Jean Perron souligne que Trois-Rivières s’est attiré au fil des ans quelques clients fidèles chez les compagnies de croisières. Il cite en exemple l’entreprise allemande Phoenix Reisen, dont le navire Artania d’une capacité de 1200 passagers est attendu à Trois-Rivières en 2020.

Attirer de nouveaux croisiéristes

Le défi pour les prochaines années sera d’attirer de nouveaux types d’embarcations à Trois-Rivières. On essaie de rencontrer des lignes de croisières avec des navires de plus petite capacité, des navires d’aventure et d’excursion de 300 à 350 passagers, qui pourraient peut-être même venir au printemps et à répétition , explique Jean Perron.

Depuis 2012, Tourisme Trois-Rivières calcule que la saison des croisières attire chaque année en moyenne 4700 personnes.