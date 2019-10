Un pas de plus vers le cimetière musulman de Sherbrooke

Le terrain de près de 3000 mètres carrés dont il question est situé aux abords du cimetière Saint-Michel dans le secteur est de Sherbrooke.

On a fait une offre d'achat sur un terrain situé juste à côté du cimetière Saint-Michel. On a réalisé toutes les conditions reliées à cette promesse soit l'aménagement du cimetière, les études environnementales et les ressources financières qui sont disponibles. Tout va bon train , a indiqué le secrétaire de l'Association culturelle islamique de l'Estrie, Jean-François Therrien, au micro de Par ici l'info.

Selon ce dernier, le ministère de l'Environnement n'a fait que des recommandations au groupe responsable du projet. Ce qui est ressorti, c'est uniquement la question de la nappe phréatique. C'est pour éviter toute contamination de l'eau. On doit s'arranger, dans l'aménagement du cimetière, de respecter toutes les normes environnementales à cet effet.

200 000 $ à trouver

Le terrain a été acheté au coût de 100 000 $ mais d'autres dépenses sont à prévoir. Actuellement, on est en campagne de financement pour la phase 2 destinée à l'aménagement qui représente environ 200 000 $. On parle de déboiser le terrain, préparer le terrain, faire une petite route, toute la préparation quoi , indique M. Therrien.

Pour la communauté musulmane de l'Estrie, ce cimetière aidera grandement les personnes endeuillées. Surtout pour la mise en terre qui doit se faire dans les 24 heures. Ça va faciliter les choses pour les décès à Sherbrooke et en Estrie. C'est un peu plus compliqué dans notre pays à cause des normes liées au ministère de la Santé et de l'Environnement qui font en sorte que le délai de 24 heures se rétrécit beaucoup.

Différences entre les cimetières

Entre autres différences avec un cimetière catholique ou juif, M. Therrien explique que le cimetière musulman « sera orienté vers la qibla, l'endroit où les musulmans vont prier ». Aussi, il soutient qu'on ne retrouve pas de gros monument dans ce type de cimentière. « C'est quelque chose de très dépouillé. »

Dans la première phase, 500 tombes pourront y être enterrées. Comme la communauté musulmane de Sherbrooke s'agrandit, il sera possible d'y acheter une deuxième et une troisième parcelle de terrain. À terme, ça peut représenter des milliers de tombes , ajoute-t-il.

Le cimetière pourrait accueillir ses premières dépouilles au plus tard en 2021.