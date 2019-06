Campagne contre la drogue du viol en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le réseau de la santé et les corps policiers des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont lancé, lundi, une campagne de prévention contre la drogue du viol.



L'université, les cégeps et les bars de la région seront particulièrement ciblés par cette campagne.



Contrairement à ce que certains pourraient croire, la drogue du viol, appelée GHB, n'est pas seulement présente dans les grands centres urbains de Montréal et de Québec.



En 2002, par exemple, 19 femmes âgées de 15 à 38 ans de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont rapporté avoir été victime de la drogue du viol. Une seule d'entre elles a toutefois porté plainte.